Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций

"Чтобы избежать вторичных санкций, примерно 10 наших банков решили ограничить операции с картой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой", – говорится в заявлении.
Куленбеков объяснил, что банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена.
Ранее "Капитал Банк" и "Демир Банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановлении обслуживания этих карт заявили и восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", – а также один государственный – "Аил Банк".
С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".
В сентябре турецкие банки DenizBank и Türkiye İş Bankası объявили о приостановлении работы с картами "Мир". В том же месяце стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.
В октябре сообщалось, что карточки "Мир" больше не будут принимать на Шри-Ланке.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.