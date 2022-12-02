Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций

"Чтобы избежать вторичных санкций, примерно 10 наших банков решили ограничить операции с картой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой", – говорится в заявлении.

Куленбеков объяснил, что банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена.

Ранее "Капитал Банк" и "Демир Банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановлении обслуживания этих карт заявили и восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", – а также один государственный – "Аил Банк".