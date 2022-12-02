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Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций

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10 банков Кыргызстана решили ограничить операции с картами системы "Мир"
10 банков Кыргызстана решили ограничить операции с картами системы "Мир"
Фото: depositphotos.com

Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Кыргызстана Кайип Куленбеков, чье заявление приводит 24.kg.

"Чтобы избежать вторичных санкций, примерно 10 наших банков решили ограничить операции с картой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой", – говорится в заявлении.

Куленбеков объяснил, что банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена.

Ранее "Капитал Банк" и "Демир Банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановлении обслуживания этих карт заявили и восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", – а также один государственный – "Аил Банк".

Контекст:

С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

В сентябре турецкие банки DenizBank и Türkiye İş Bankası объявили о приостановлении работы с картами "Мир". В том же месяце стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.

В октябре сообщалось, что карточки "Мир" больше не будут принимать на Шри-Ланке.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Кыргызстан, санкции, банки, ограничения
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