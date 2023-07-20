Банки, сотовые операторы, два министра, Киркоров, Михалков и компании, связанные с ЧВК "Вагнер". Канада ввела новые санкции против РФ

Под санкции попали 19 лиц, использующих свое искусство для пропаганды полномасштабного вторжения РФ в Украину, в том числе певец Киркоров, отмечается на сайте правительства Канады Фото: EPA

В частности, Канада ввела ограничения в отношении четырех юрлиц сферы культуры и образования, причастных к попыткам Кремля "русифицировать" культуру Украины – ООО "Бесогон" (учредитель – режиссер Никита Михалков), два министерства – культуры и науки и высшего образования РФ, ООО Readovka (учредитель одноименного портала).

Кроме того, под канадские санкции попали 19 лиц, использующих свое искусство (музыкальное, актерское, кино) для пропаганды полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также лица из сферы культуры и образования России, включая директоров музеев, которые соучаствуют в повреждении или полном уничтожении культурных ценностей на украинской территории. Среди них – министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, директор Русского музея Алла Манилова, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Михалков, продюсер Иосиф Пригожин, певцы Филипп Киркоров, Тимур Юнусов (Тимати), певицы Валерия, Юлия Чичерина и другие.

Также Оттава ввела санкции против 21 российской организации, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, включая финансовые и телекоммуникационные компании – "Тинькофф Банк", сотовые операторы МТС, "Билайн", "МегаФон" и Тele2, системы оплаты "Мир" и Yandex Pay, новостные порталы "Одна Родина", "Русская весна", компании, которые связывали с признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным, – Africa Politology, Charter Green Light Moscow, "Лахта парк" и "Лахта плаза", компания SMT-iLogic (ее связывали с российской отраслью БПЛА) и другие.

Под санкции Оттавы попали еще 20 лиц из сферы ВПК России, включая военных, ведущих деятельность в Африке и Украине, а также лиц, связанных с российским ядерным сектором. Так, в список лиц, против которых Канада ввела ограничения, вошли считающиеся сотрудниками Пригожина Александр Кузин и Дмитрий Ходотов, разработчик в области военной радиоразведки и РЭБ Олег Царик, военкор Мария Коледа и другие.