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Банки, сотовые операторы, два министра, Киркоров, Михалков и компании, связанные с ЧВК "Вагнер". Канада ввела новые санкции против РФ

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Под санкции попали 19 лиц, использующих свое искусство для пропаганды полномасштабного вторжения РФ в Украину, в том числе певец Киркоров, отмечается на сайте правительства Канады
Под санкции попали 19 лиц, использующих свое искусство для пропаганды полномасштабного вторжения РФ в Украину, в том числе певец Киркоров, отмечается на сайте правительства Канады
Фото: EPA

Канада ввела новые санкции против компаний и физлиц страны-агрессора РФ, в опубликованном 20 июля списке – представители культуры, пропагандистские ресурсы, финучреждения, связанные с вагнеровцами компании, сотовые операторы.

В частности, Канада ввела ограничения в отношении четырех юрлиц сферы культуры и образования, причастных к попыткам Кремля "русифицировать" культуру Украины – ООО "Бесогон" (учредитель – режиссер Никита Михалков), два министерства – культуры и науки и высшего образования РФ, ООО Readovka (учредитель одноименного портала).

Кроме того, под канадские санкции попали 19 лиц, использующих свое искусство (музыкальное, актерское, кино) для пропаганды полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также лица из сферы культуры и образования России, включая директоров музеев, которые соучаствуют в повреждении или полном уничтожении культурных ценностей на украинской территории. Среди них – министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, директор Русского музея Алла Манилова, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Михалков, продюсер Иосиф Пригожин, певцы Филипп Киркоров, Тимур Юнусов (Тимати), певицы Валерия, Юлия Чичерина и другие.

Также Оттава ввела санкции против 21 российской организации, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, включая финансовые и телекоммуникационные компании – "Тинькофф Банк", сотовые операторы МТС, "Билайн", "МегаФон" и Тele2, системы оплаты "Мир" и Yandex Pay, новостные порталы "Одна Родина", "Русская весна", компании, которые связывали с признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным, – Africa Politology, Charter Green Light Moscow, "Лахта парк" и "Лахта плаза", компания SMT-iLogic (ее связывали с российской отраслью БПЛА) и другие.

Под санкции Оттавы попали еще 20 лиц из сферы ВПК России, включая военных, ведущих деятельность в Африке и Украине, а также лиц, связанных с российским ядерным сектором. Так, в список лиц, против которых Канада ввела ограничения, вошли считающиеся сотрудниками Пригожина Александр Кузин и Дмитрий Ходотов, разработчик в области военной радиоразведки и РЭБ Олег Царик, военкор Мария Коледа и другие.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину, с начала 2022 года она выделила более 8 млрд канадских долларов ($5,92 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны.

По данным правительства Канады на апрель 2023 года, с начала российского вторжения страна предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов (более $0,74 млрд). В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Украину восемь танков Leopard.

Теги: Россия, Иван Охлобыстин, Канада, санкции, МТС, Валерия, Эрмитаж, Филипп Киркоров, российская пропаганда, Никита Михалков, Юлия Чичерина, война России против Украины, Тимати, ЧВК Вагнер, Иосиф Пригожин, ограничения, Мегафон, Билайн, Дмитрий Харатьян, Ольга Любимова
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