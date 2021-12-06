"Белавиа" отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых перевозок

"Мы подтверждаем, что авиакомпания "Белавиа" была отстранена от участия в программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и системы расчетов по грузовым счетам (CASS)", – заявили в IATA.

Систему BSP, созданную с целью упрощения процесса оформления авиабилетов и проведения взаиморасчетов между агентами и авиакомпаниями за оказанные услуги, запустили в Японии в 1971 году. Она охватывает более 370 авиакомпаний в 180 странах мира, отмечается на сайте IATA.

Система расчетов по грузовым счетам (CASS) предназначена для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами. На конец 2017 года CASS обслуживала более 200 авиакомпаний, агентов по продажам и обслуживанию и компаний по наземному обслуживанию, указывается на сайте IATA.