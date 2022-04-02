Более 30 стран решили высвободить нефть из резервов, чтобы снизить цены – Байден

Байден подчеркнул, что разные государства выступили единым фронтом с целью не дать России "превратить энергетические ресурсы в оружие" Фото: EPA

Американский президент подчеркнул, что разные государства выступили единым фронтом с целью не дать России "превратить энергетические ресурсы в оружие", направленное против США, государств Европы и других стран.

Это заявление прозвучало после того, как Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение ближайших шести месяцев.