Более 30 стран решили высвободить нефть из резервов, чтобы снизить цены – Байден

Американский президент подчеркнул, что разные государства выступили единым фронтом с целью не дать России "превратить энергетические ресурсы в оружие", направленное против США, государств Европы и других стран.
Это заявление прозвучало после того, как Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение ближайших шести месяцев.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.