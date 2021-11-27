Больного коронавирусом Земана выписали из больницы спустя два дня после повторной госпитализации

Чешские журналисты предполагают, что Земан инфицировался коронавирусом в своей резиденции Фото: ЕРА

Земан был госпитализирован с COVID-19 25 ноября – в день выписки из больницы после осложнений со здоровьем, вызванных циррозом печени. Первый раз он провел в больнице 46 дней, второй – два дня.

По данным iROZHLAS.cz, "скорая" доставила президента в его резиденцию в Ланах в пригороде Праги. Симптомов коронавируса у Земана не проявлялось, но медики ввели ему ряд препаратов в качестве предосторожности.

Издание предполагает, что глава государства, который получил три прививки от COVID-19, инфицировался коронавирусом именно в Ланах, у одного из сотрудников которого обнаружили инфекцию.

В Ланах Земан будет продолжать лечение.

На сайте президента Чехии указано, что 27 ноября Земана планируют выписать из больницы, чтобы 28 ноября он назначил премьер-министром лидера новой консервативной коалиции Петра Фиалу. Ранее предполагалось, что назначение произойдет 26 ноября.