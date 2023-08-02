Боррель о роли РФ в Африке: Обещания России никогда не выполняются

По его словам, некоторые силы обвиняют ЕС во вмешательстве в дела африканских государств, однако Брюссель присутствует в Западной Африке только по просьбе законных правительств стран региона и "всегда уважает их суверенные решения".
"Единственное вмешательство, о котором мы можем говорить сегодня, – это вмешательство военных, свергнувших избранного президента, и вмешательство империалистической России, которая хочет использовать эти режимы в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре. Россия [президента] Владимира Путина уже несколько лет подпитывает эти перевороты своей лживой пропагандой и получает прибыль от установления этих военных режимов с помощью своих частных военизированных формирований, которые грабят богатства региона", – написал Боррель.
Он отметил, что путь военной диктатуры и международной изоляции может быть только тупиковым для стран региона – как с точки зрения их безопасности, так и с точки зрения их неотложного экономического и социального развития.
"Чудесные экономические обещания России не выполняются, а факты говорят сами за себя, когда речь заходит о безопасности: в Мали после прихода [признанной преступной организацией российской ЧВК] "Вагнер" участились теракты и жестокие расправы над населением", – говорится в блоге.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз считает свергнутого нигерского президента Мохаммеда Базума единственным легитимным главой страны, и от имени ЕС призвал освободить его из заключения, возложив на организаторов переворота ответственность за безопасность его и семьи.
"Европейский союз не признает и не будет признавать власти, возникшие в результате путча", – написал глава европейской дипломатии, добавив, что ЕС принял решение приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все меры по сотрудничеству в области безопасности.
В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, когда сотрудники президентской гвардии задержали Базума. Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента".
27 июля военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о государственном перевороте. Участники акций в поддержку хунты держали в том числе российские флаги.
Утром 2 августа захватившие власть военные объявили об открытии границ с пятью соседними государствами – Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.
СМИ сообщали, что захватившие власть военные задержали 130 активистов правящей Партии за демократию и социализм (PNDS), а также пять министров законного правительства.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году это уже пятый госпереворот в стране. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а предыдущий – в феврале 2010-го, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.