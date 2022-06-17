Британия окончательно отдает основателя Wikileaks США, ему грозит 175 лет тюрьмы

В МВД считают, что экстрадиция "совместима с его правами человека" и что в США с ним будут обращаться надлежащим образом, цитирует ВВС решение Пател.

Ассанжа разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010-м и 2011 годах. Ему предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе – в сговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.

Коллеги Ассанжа в Wikileaks отреагировали на это решение в Twitter, назвав 17 июня "черным днем для свободы печати и британской демократии". Там заявили, что намерены обжаловать экстрадицию, на это у них есть две недели.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

Агнес Калламард, генеральный секретарь Amnesty International, в заявлении на сайте организации сказала, что экстрадиция Ассанжа в США подвергает его большому риску и станет пугающим сигналом для журналистов всего мира.

"Мы крайне обеспокоены тем, что Ассанжу грозит длительное одиночное заключение, что будет нарушен запрет на пытки и другие виды жестокого обращения. Дипломатические заверения США в том, что Ассанжа не будут держать в одиночной камере, нельзя принимать за чистую монету, учитывая предыдущую историю", – считает глава Amnesty International.