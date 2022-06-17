Британия окончательно отдает основателя Wikileaks США, ему грозит 175 лет тюрьмы

В МВД считают, что экстрадиция "совместима с его правами человека" и что в США с ним будут обращаться надлежащим образом, цитирует ВВС решение Пател.
Ассанжа разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010-м и 2011 годах. Ему предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе – в сговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.
Коллеги Ассанжа в Wikileaks отреагировали на это решение в Twitter, назвав 17 июня "черным днем для свободы печати и британской демократии". Там заявили, что намерены обжаловать экстрадицию, на это у них есть две недели.
BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022
The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7
Агнес Калламард, генеральный секретарь Amnesty International, в заявлении на сайте организации сказала, что экстрадиция Ассанжа в США подвергает его большому риску и станет пугающим сигналом для журналистов всего мира.
"Мы крайне обеспокоены тем, что Ассанжу грозит длительное одиночное заключение, что будет нарушен запрет на пытки и другие виды жестокого обращения. Дипломатические заверения США в том, что Ассанжа не будут держать в одиночной камере, нельзя принимать за чистую монету, учитывая предыдущую историю", – считает глава Amnesty International.
Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.
В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.
Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в сговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.
В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.
10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа.