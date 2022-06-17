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Британия окончательно отдает основателя Wikileaks США, ему грозит 175 лет тюрьмы

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В США Ассанжу предъявлены обвинения по 18 пунктам
В США Ассанжу предъявлены обвинения по 18 пунктам
Фото: ЕРА

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила вынесенное в апреле решение суда об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения, об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление МВД. В Amnesty International назвали это пугающим сигналом для журналистов всего мира.

В МВД считают, что экстрадиция "совместима с его правами человека" и что в США с ним будут обращаться надлежащим образом, цитирует ВВС решение Пател.

Ассанжа разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010-м и 2011 годах. Ему предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе – в сговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.

Коллеги Ассанжа в Wikileaks отреагировали на это решение в Twitter, назвав 17 июня "черным днем для свободы печати и британской демократии". Там заявили, что намерены обжаловать экстрадицию, на это у них есть две недели.

Агнес Калламард, генеральный секретарь Amnesty International, в заявлении на сайте организации сказала, что экстрадиция Ассанжа в США подвергает его большому риску и станет пугающим сигналом для журналистов всего мира.

"Мы крайне обеспокоены тем, что Ассанжу грозит длительное одиночное заключение, что будет нарушен запрет на пытки и другие виды жестокого обращения. Дипломатические заверения США в том, что Ассанжа не будут держать в одиночной камере, нельзя принимать за чистую монету, учитывая предыдущую историю", – считает глава Amnesty International.

Контекст:

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в сговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.

10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа.

Теги: США, Великобритания, Лондон, Amnesty International, шпионаж, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, экстрадиция, Прити Пател
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