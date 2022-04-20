Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа

Это решение, как пишет агентство, "приближает конец многолетней битвы за экстрадицию". Оно было принято после того, как Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение суда низшей инстанции о разрешении на его экстрадицию.
Слушание проходило в Вестминстерском магистратском суде, Ассанж принимал в нем участие по видеосвязи из тюрьмы "Белмарш". Сторонники Ассанжа митинговали у здания суда, требуя освободить его.
Решение о том, нужно ли выдавать разрешение на экстрадицию, будет принимать министр юстиции Великобритании Прити Пател. У Ассанжа еще есть возможность подать апелляцию, отмечает агентство.
Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.
В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.
Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.
В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.
10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа.