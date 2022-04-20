Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа

Это решение, как пишет агентство, "приближает конец многолетней битвы за экстрадицию". Оно было принято после того, как Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение суда низшей инстанции о разрешении на его экстрадицию.

Слушание проходило в Вестминстерском магистратском суде, Ассанж принимал в нем участие по видеосвязи из тюрьмы "Белмарш". Сторонники Ассанжа митинговали у здания суда, требуя освободить его.

Решение о том, нужно ли выдавать разрешение на экстрадицию, будет принимать министр юстиции Великобритании Прити Пател. У Ассанжа еще есть возможность подать апелляцию, отмечает агентство.