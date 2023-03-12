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Британская разведка: Большинство погибших в Украине оккупантов – представители провинциальных регионов и национальных меньшинств РФ

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Потери российских оккупантов с начала вторжения составили около 159 090 человек
Потери российских оккупантов с начала вторжения составили около 159 090 человек
Фото: ЕРА

Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в ходе вторжения в Украину, при этом последствия войны для разных регионов РФ резко отличаются. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 12 марта в Twitter.

Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми, считают в разведке. Особенно это касается семей так называемой финансовой и политической элиты страны. 

"21 февраля 2023 года российские высокопоставленные чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время обращения президента [России Владимира] Путина к нации. Известно, что ни у кого из них нет детей, служащих в армии", – говорится в отчете.

По данным британских спецслужб, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 и более раз выше, чем в Москве. Самые большие потери среди этнических меньшинств, например, в Астрахани – около 75% жертв – приходится на казахов и татар.

"Поскольку минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей", – отмечает минобороны Великобритании.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 марта 2023 года составили около 159 090 человек личного состава.

Самая горячая точка фронта сейчас – Бахмут в Донецкой области.  По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, убитого россиянами при защите Бахмута, приходится не менее пяти мертвых оккупантов.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, Москва, Санкт-Петербург, национальные меньшинства, мобилизация, Астрахань, война России против Украины, потери армии России, военная разведка
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