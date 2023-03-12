Британская разведка: Большинство погибших в Украине оккупантов – представители провинциальных регионов и национальных меньшинств РФ

Потери российских оккупантов с начала вторжения составили около 159 090 человек Фото: ЕРА

Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми, считают в разведке. Особенно это касается семей так называемой финансовой и политической элиты страны.

"21 февраля 2023 года российские высокопоставленные чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время обращения президента [России Владимира] Путина к нации. Известно, что ни у кого из них нет детей, служащих в армии", – говорится в отчете.

По данным британских спецслужб, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 и более раз выше, чем в Москве. Самые большие потери среди этнических меньшинств, например, в Астрахани – около 75% жертв – приходится на казахов и татар.

"Поскольку минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей", – отмечает минобороны Великобритании.