Британская разведка: Большинство погибших в Украине оккупантов – представители провинциальных регионов и национальных меньшинств РФ

Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми, считают в разведке. Особенно это касается семей так называемой финансовой и политической элиты страны.
"21 февраля 2023 года российские высокопоставленные чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время обращения президента [России Владимира] Путина к нации. Известно, что ни у кого из них нет детей, служащих в армии", – говорится в отчете.
По данным британских спецслужб, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 и более раз выше, чем в Москве. Самые большие потери среди этнических меньшинств, например, в Астрахани – около 75% жертв – приходится на казахов и татар.
"Поскольку минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей", – отмечает минобороны Великобритании.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 12, 2023
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q556veYzIS
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RTRuEc0HP5
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 марта 2023 года составили около 159 090 человек личного состава.
Самая горячая точка фронта сейчас – Бахмут в Донецкой области. По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, убитого россиянами при защите Бахмута, приходится не менее пяти мертвых оккупантов.