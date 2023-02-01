Гончаренко: Есть две слабые точки в структуре российской империи, на которые мы должны давить – элиты и национальные окраины

"У меня надежда, честно тебе скажу, на две вещи. Нужно нам раскалывать Россию изнутри: это элита и это национальные окраины. Мы тоже недооцениваем это, мне кажется", – сказал он.

Гончаренко напомнил, что он возглавляет межфракционное объединение "За свободный Кавказ", а также был инициатором постановления о признании независимости Чечни-Ичкерии. Он подал в Верховную Раду проект постановления о признании геноцида черкесского народа.

"Нужно продолжать. И вот эти окраины национальные – они тлеют. Опять же, никто не может сказать, загорятся они, не загорятся, в какой момент загорятся, но это две, мне кажется, слабые точки в структуре вот этой российской империи – это элиты и это национальные окраины, которые мы должны давить, давить, давить. И рано или поздно будет результат", – отметил Гончаренко.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube