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Гончаренко: Есть две слабые точки в структуре российской империи, на которые мы должны давить – элиты и национальные окраины

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Гончаренко рассказал, какие факторы могут повлиять на распад России
Гончаренко рассказал, какие факторы могут повлиять на распад России
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Украина может приложить усилия в определенных направлениях, чтобы Россия распалась. Такое мнение высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У меня надежда, честно тебе скажу, на две вещи. Нужно нам раскалывать Россию изнутри: это элита и это национальные окраины. Мы тоже недооцениваем это, мне кажется", – сказал он.

Гончаренко напомнил, что он возглавляет межфракционное объединение "За свободный Кавказ", а также был инициатором постановления о признании независимости Чечни-Ичкерии. Он подал в Верховную Раду проект постановления о признании геноцида черкесского народа.

"Нужно продолжать. И вот эти окраины национальные – они тлеют. Опять же, никто не может сказать, загорятся они, не загорятся, в какой момент загорятся, но это две, мне кажется, слабые точки в структуре вот этой российской империи – это элиты и это национальные окраины, которые мы должны давить, давить, давить. И рано или поздно будет результат", – отметил Гончаренко.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Кавказ, Алексей Гончаренко, национальные меньшинства, распад России
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