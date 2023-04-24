"Был заплачен довольно большой выкуп". В Беларуси помиловали девять сотрудников оппозиционного портала TUT.BY

По его словам, на свободу люди вышли после того, как выполнили два условия: погасить нанесенный "не очень важно кем" ущерб, причем в двойном размере, и написать "чистосердечное раскаяние" на имя Лукашенко.

Волошин объяснил, что фигуранты дела уже находились на момент помилования под домашним арестом и теперь могут выезжать за пределы Беларуси.

Всего по делу TUT.BY проходили полтора десятка человек, двое – главный редактор Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина – остаются в тюрьме, месяц назад их приговорили к 12 годам лишения свободы, отмечает радиостанция.

Волошин подчеркнул, что за них "довольно большой, скажем прямо, был заплачен выкуп".

Он считает, что помилование сотрудников издания произошло не в связи с некой снисходительностью, а потому, что "сотрудники, которые вышли, в общем, не символизировали для режима никакой особенной угрозы, а вот генеральный директор, безусловно, символизировала".

Собеседник журналистов рассказал, что Золотова и Чекина вины не признали, но даже признание вины не помогло бы им быть помилованными, так как в их случае уголовное дело велось по статье об экстремизме, а не о неуплате налогов.