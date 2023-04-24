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"Был заплачен довольно большой выкуп". В Беларуси помиловали девять сотрудников оппозиционного портала TUT.BY

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По делу, связанному с TUT.BY, проходили полтора десятка человек
По делу, связанному с TUT.BY, проходили полтора десятка человек
Фото: wikipedia.org

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко "помиловал" девять членов команды бывшего оппозиционного издания TUT.BY. Об этом в опубликованном 19 апреля интервью русской службе литовского "Радио LRT" сообщил соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин.

По его словам, на свободу люди вышли после того, как выполнили два условия: погасить нанесенный "не очень важно кем" ущерб, причем в двойном размере, и написать "чистосердечное раскаяние" на имя Лукашенко.

Волошин объяснил, что фигуранты дела уже находились на момент помилования под домашним арестом и теперь могут выезжать за пределы Беларуси.

Всего по делу TUT.BY проходили полтора десятка человек, двое – главный редактор Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина – остаются в тюрьме, месяц назад их приговорили к 12 годам лишения свободы, отмечает радиостанция.

Волошин подчеркнул, что за них "довольно большой, скажем прямо, был заплачен выкуп".

Он считает, что помилование сотрудников издания произошло не в связи с некой снисходительностью, а потому, что "сотрудники, которые вышли, в общем, не символизировали для режима никакой особенной угрозы, а вот генеральный директор, безусловно, символизировала".

Собеседник журналистов рассказал, что Золотова и Чекина вины не признали, но даже признание вины не помогло бы им быть помилованными, так как в их случае уголовное дело велось по статье об экстремизме, а не о неуплате налогов.

Контекст:

В офисы портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам белорусские силовики пришли 18 мая 2021 года. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал Волошин.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY являлся самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года.

В декабре того же года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Бывшая команда TUT.ВY запустила новое медиа – Zerkalo.io.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СМИ, налоги, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, тюрьма, экстремизм, приговор, журналисты, ущерб, помилование
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