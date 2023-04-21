Спортсменов из России и Беларуси возвращают на соревнования в современном пятиборье

"UIPM подтверждает свою непоколебимую поддержку спортсменов Украины и их общин, которые так ужасно пострадали в результате вторжения в их страну России при поддержке Беларуси. Наша решимость помочь и утешить украинское сообщество современного пятиборья, особенно в поддержке спортсменов, которые продолжают тренироваться и соревноваться за пределами своей родины, остается такой же, как и во время вторжения в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время UIPM поддержала возвращение "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Беларуси, "чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта, в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации".

"Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен выступать в качестве проводника мира и символа солидарности между спортсменами. Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимого рассмотрения для содействия возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр", – добавили в союзе.