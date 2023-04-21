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СПОРТ

Спортсменов из России и Беларуси возвращают на соревнования в современном пятиборье

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Союз международного пятиборья поддержал допуск "независимых нейтральных спортсменов" России и Беларуси к соревнованиям
Союз международного пятиборья поддержал допуск "независимых нейтральных спортсменов" России и Беларуси к соревнованиям
Фото: depositphotos.com

Международный союз современного пятиборья (UIPM) 20 апреля объявил о возвращении к спортивным соревнованиям отдельных спортсменов из России и Беларуси.

"UIPM подтверждает свою непоколебимую поддержку спортсменов Украины и их общин, которые так ужасно пострадали в результате вторжения в их страну России при поддержке Беларуси. Наша решимость помочь и утешить украинское сообщество современного пятиборья, особенно в поддержке спортсменов, которые продолжают тренироваться и соревноваться за пределами своей родины, остается такой же, как и во время вторжения в феврале 2022 года", – говорится в сообщении. 

В то же время UIPM поддержала возвращение "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Беларуси, "чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта, в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации".

"Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен выступать в качестве проводника мира и символа солидарности между спортсменами. Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимого рассмотрения для содействия возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр", – добавили в союзе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему. Однако 31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

30 марта министр Кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Это решение правительства распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду 2024.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Беларусь, спортсмены, соревнования, современное пятиборье, турнир, россияне
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