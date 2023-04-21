Прокуратура Беларуси запросила для Протасевича 10 лет заключения

Также к 20 и 19 годам обвинение хочет приговорить основателя проекта Степана Путило и экс-редактора Яна Рудика.



Всем троим прокуратура вменяет более 1500 эпизодов по 10 уголовным статьям. Среди них — организация массовых беспорядков, призывы к санкциям и создание экстремистского формирования.

Задержать властям Беларуси удалось только Протасевича, поэтому только над ним суд будет проходить очно.

13 апреля Протасевичу зачитали новый вариант обвинений, в который внесли еще один эпизод – о "повторном руководстве экстремистским формированием".