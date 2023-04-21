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Прокуратура Беларуси запросила для Протасевича 10 лет заключения

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Прокуроры хотят посадить Протасевича на 10 лет
Прокуроры хотят посадить Протасевича на 10 лет
Фото: EPA

Прокуратура Беларуси запросила для бывшего главного редактора издания Nexta Романа Протасевича 10 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza 21 апреля.

Также к 20 и 19 годам обвинение хочет приговорить основателя проекта Степана Путило и экс-редактора Яна Рудика.

Всем троим прокуратура вменяет более 1500 эпизодов по 10 уголовным статьям. Среди них — организация массовых беспорядков, призывы к санкциям и создание экстремистского формирования.

Задержать властям Беларуси удалось только Протасевича, поэтому только над ним суд будет проходить очно.

13 апреля Протасевичу зачитали новый вариант обвинений, в который внесли еще один эпизод – о "повторном руководстве экстремистским формированием".

Контекст:

Белорусские силовики задержали Протасевича 23 мая 2021 года, когда он летел из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, который совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его тогдашняя девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне самолета компании Ryanair было "заведомо неправдивым".

В феврале 2023 года Протасевич заявил, что готовит иск против Ryanair за посадку самолета в Минске.

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