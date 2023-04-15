В Беларуси Протасевичу расширили обвинения

Обвинения Протасевичу зачитывали в Минском областном суде.

По данным следствия, новый эпизод касается администрирования Протасевичем с осени 2020 года по весну 2021 года Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и его соцсети. В Беларуси канал объявили "экстремистским формированием".

Якобы на этом канале Протасевич "продвигал информационную повестку, аналогичную повестке группы каналов NEXTA".

В заседаниях суда объявили перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич ознакомился с новыми обвинениями.

Контекст:

Белорусские силовики задержали Протасевича 23 мая 2021 года, когда он на самолете Ryanair летел из Афин в Вильнюс, который совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

Официально было известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствовании работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне самолета компании Ryanair было "заведомо неправдивым".

В феврале 2023 года Протасевич заявил, что готовит иск против Ryanair за посадку самолета в Минске.