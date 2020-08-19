Члена группировки "Хезболла" признали виновным по делу об организации убийства экс-премьера. Суд длился 15 лет и стоил $1 млрд

Спецтрибунал ООН по Ливану заочно признал члена группировки "Хезболла" Селима Айяша виновным по делу об организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.

Экс-премьер-министр Ливана Рафик Харири погиб в результате взрыва в 2005 году. Виновным в организации его убийства, положившего начало многолетнему противостоянию между политическими силами Ливана, спецтрибунал ООН по Ливану признал члена группировки "Хезболла" Селима Айяша, пишет Reuters.

Суд заявил, что прямых доказательств причастности к убийству руководства "Хезболлы" обнаружить не удалось, тем не менее оно было явно политически мотивированным террористическим актом.

Айяша и еще трех обвиняемых судили заочно, поскольку их местонахождение неизвестно. Айяш был официально признан виновным в террористическом нападении и убийстве Харири и еще 21 человека. Приговор будет оглашен позже, ему может грозить пожизненное заключение. Остальных фигурантов дела оправдали.

"Хезболла" отрицает свою причастность к убийству Харири. Лидер группировки Сайед Хасан Насралла заявил, что подтвердит невиновность любого члена, даже если тот будет признан судом виновным.

Слушания по делу об убийстве Харири начались в Гааге (Нидерланды) в Специальном трибунале по делам Ливана 16 января 2014 года.

Это первый случай рассмотрения в международном судебном органе дела о терроризме.

Рафик Харири, премьер-министр Ливана в 1990-х, а затем в 2000–2004 годах, погиб вместе с еще 22 людьми в результате мощного взрыва в Бейруте (столица Ливана) в феврале 2005 года.

Протестное движение против этого убийства привело к выводу из Ливана войск соседней Сирии, которая фактически длительное время оккупировала страну.

Движение "Хезболла", которое является союзником власти Сирии, отрицает свою причастность к убийству.

Специальный трибунал по Ливану был создан под эгидой ООН.