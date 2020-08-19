ГОРДОН
 
 
МИР

Члена группировки "Хезболла" признали виновным по делу об организации убийства экс-премьера. Суд длился 15 лет и стоил $1 млрд

Спецтрибунал ООН по Ливану заочно признал члена группировки "Хезболла" Селима Айяша виновным по делу об организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Похороны убитого премьера Ливана Рафика Харири состоялись 16 февраля 2005 года
Похороны убитого премьера Ливана Рафика Харири состоялись 16 февраля 2005 года
Фото: ЕРА

Экс-премьер-министр Ливана Рафик Харири погиб в результате взрыва в 2005 году. Виновным в организации его убийства, положившего начало многолетнему противостоянию между политическими силами Ливана, спецтрибунал ООН по Ливану признал члена группировки "Хезболла" Селима Айяша, пишет Reuters.

Суд заявил, что прямых доказательств причастности к убийству руководства "Хезболлы" обнаружить не удалось, тем не менее оно было явно политически мотивированным террористическим актом.

Айяша и еще трех обвиняемых судили заочно, поскольку их местонахождение неизвестно. Айяш был официально признан виновным в террористическом нападении и убийстве Харири и еще 21 человека. Приговор будет оглашен позже, ему может грозить пожизненное заключение. Остальных фигурантов дела оправдали.

"Хезболла" отрицает свою причастность к убийству Харири. Лидер группировки Сайед Хасан Насралла заявил, что подтвердит невиновность любого члена, даже если тот будет признан судом виновным.

Слушания по делу об убийстве Харири начались в Гааге (Нидерланды) в Специальном трибунале по делам Ливана 16 января 2014 года.

Это первый случай рассмотрения в международном судебном органе дела о терроризме.

Рафик Харири, премьер-министр Ливана в 1990-х, а затем в 2000–2004 годах, погиб вместе с еще 22 людьми в результате мощного взрыва в Бейруте (столица Ливана) в феврале 2005 года.

Протестное движение против этого убийства привело к выводу из Ливана войск соседней Сирии, которая фактически длительное время оккупировала страну.

Движение "Хезболла", которое является союзником власти Сирии, отрицает свою причастность к убийству.

Специальный трибунал по Ливану был создан под эгидой ООН.

Теги: Ливан, ООН, терроризм, взрыв, Нидерланды, убийство, Хезболла, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Мишель Обама показала старшего брата
Мишель Обама показала старшего брата
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Маманя сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS