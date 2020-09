Цукерберг с женой пожертвовали $300 млн на безопасные выборы президента США

Фото: ЕРА

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан направили $300 млн двум структурам для обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет американское издание The Hill. Пара пожертвовала $250 млн организации Center for Tech and Civic Life ("Центру технологий и гражданской жизни"), чтобы помочь нанять и обучить сотрудников избирательных участков и обеспечить участки необходимым оборудованием для проведения выборов. Еще $50 млн получит организация Center for Election Innovation and Research ("Центр избирательных инноваций и исследований"), которая распределит средства в разных штатах в целях повышения безопасности выборов. Цукерберг уточнил, что в этом году ожидается "беспрецедентный уровень голосования по почте". Также возросла необходимость в том, чтобы сотрудники избирательных участков и оборудование обеспечили бесконтактное голосование, заявил Цукерберг. The Hill напомнило, что Facebook критиковали за неспособность предотвратить дезинформацию на выборах в США. В результате в компании стали строже подходить к содержанию размещаемого политического контента и пообещали удалять любые сообщения, которые бы демонстрировали попытки скоординированного вмешательства в электоральный процесс в США. Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Трамп сказал, что если на выборах победит Байден, в стране может произойти революция радикальных сил. Пока Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов.