Дибров заявил, что знает имя убийцы российского журналиста Листьева

В России нашли убийцу журналиста Владислава Листьева. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Дибров, сообщает "Царьград".
Дибров признался, что знает имя убийцы Листьева, но, по его мнению, широкая общественность к этой информации еще не готова.
Также телеведущий отмел версию о том, что убийство Листьева было связано с рекламой на ОРТ. Дибров пояснил, что журналист не имел никакого отношения к рекламе.
Влад Листьев был первым генеральным директором ОРТ (сейчас российский "Первый канал"), автором и первым ведущим передач "Взгляд", "Час пик", "Поле чудес", "Тема". Его убили 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.
Экс-ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров заявил 3 августа 2018 года, что в убийстве Листьева был заинтересован "хорошо известный человек, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне". Причиной якобы был мораторий на продажу рекламы.
Захаров не называл фамилию российского бизнесмена и политика Бориса Березовского, но именно его нашли повешенным в Лондоне в марте 2013 года. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.
Вместе с тем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поставил под сомнение версию Захарова о том, что в смерти Листьева был заинтересован Березовский.