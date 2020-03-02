Дибров заявил, что знает имя убийцы российского журналиста Листьева

В России нашли убийцу журналиста Владислава Листьева. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Дибров, сообщает "Царьград".

Дибров признался, что знает имя убийцы Листьева, но, по его мнению, широкая общественность к этой информации еще не готова.

Также телеведущий отмел версию о том, что убийство Листьева было связано с рекламой на ОРТ. Дибров пояснил, что журналист не имел никакого отношения к рекламе.

Влад Листьев был первым генеральным директором ОРТ (сейчас российский "Первый канал"), автором и первым ведущим передач "Взгляд", "Час пик", "Поле чудес", "Тема". Его убили 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.