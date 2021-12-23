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Джонсон и Шольц согласились, что важно контактировать с Россией для деэскалации напряженности вблизи Украины

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Джонсон (на фото) и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи границы Украины
Джонсон (на фото) и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи границы Украины
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 декабря провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. О темах беседы двух политиков сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Среди прочего, Джонсон и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи Украины.

"Оба лидера обсудили ряд международных тем, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", – сказано в сообщении.

21 декабря Шольц провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины.

Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", говорится в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". 22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, Германия, Украина, Великобритания, граница, ФРГ, переговоры, агрессия, Борис Джонсон, конфликт, премьер-министр, войска, Олаф Шольц
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