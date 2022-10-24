Экс-полицейский в США признал себя виновным в убийстве Джорджа Флойда, с которого началось движение Black Lives Matter

Агентство отмечает, что признание прозвучало как раз перед началом отбора присяжных для пересмотра дела по инициативе семьи Флойда. Перед судом, кроме Куэнга, должен предстать еще один бывший офицер Тоу Тао.

АР отмечает, что сделка о признании вины предусматривает для него 3,5 года тюремного заключения, при этом прокуратура предварительно согласилась снять обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. Куэнг является вторым офицером, признавшим себя виновным по обвинению штата, после Томаса Лейна, который признал себя виновным раньше в этом году.

Тао отклонил сделку о признании вины, заявив судье, что соглашаться на любую такую сделку "было бы ложью", говорится в сообщении.

Куэнг, Тао и Лейн уже были осуждены в феврале по федеральным обвинениям в умышленном нарушении гражданских прав Флойда, который был чернокожим. Лейн был приговорен к 2,5 года по федеральному делу, Куэнг – к трем годам, а Тао – к 3,5. Но для некоторых членов семьи погибшего Флойда и активистов наказания показались слишком слабыми.