Экс-полицейский в США признал себя виновным в убийстве Джорджа Флойда, с которого началось движение Black Lives Matter

Агентство отмечает, что признание прозвучало как раз перед началом отбора присяжных для пересмотра дела по инициативе семьи Флойда. Перед судом, кроме Куэнга, должен предстать еще один бывший офицер Тоу Тао.
АР отмечает, что сделка о признании вины предусматривает для него 3,5 года тюремного заключения, при этом прокуратура предварительно согласилась снять обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. Куэнг является вторым офицером, признавшим себя виновным по обвинению штата, после Томаса Лейна, который признал себя виновным раньше в этом году.
Тао отклонил сделку о признании вины, заявив судье, что соглашаться на любую такую сделку "было бы ложью", говорится в сообщении.
Куэнг, Тао и Лейн уже были осуждены в феврале по федеральным обвинениям в умышленном нарушении гражданских прав Флойда, который был чернокожим. Лейн был приговорен к 2,5 года по федеральному делу, Куэнг – к трем годам, а Тао – к 3,5. Но для некоторых членов семьи погибшего Флойда и активистов наказания показались слишком слабыми.
Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, офицер полиции американского города Миннеаполис Дерек Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.
Шовина арестовали 29 мая, судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения. Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под залог в $1 млн 7 октября.
В апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), неумышленное убийство и убийство третьей степени. Шовина опять взяли под арест, в июне его приговорили к 22,5 года тюрьмы. При хорошем поведении экс-полицейского, которому сейчас 45 лет, могут освободить условно-досрочно после отбытия примерно 15 лет заключения, писало Associated Press.