"Энергичный 80-летний мужчина". Врачи признали Байдена способным успешно исполнять обязанности президента

Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья действующего президента позволяет ему и дальше выполнять работу президента.
"Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", – говорится в выводе медиков.
Reuters отмечает, что это обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность президента в январе 2021 года. Оно признало отсутствие на сегодня симптомов COVID-19, которым президент болел в прошлом году.
Медосмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Находясь там, Байден провел также трехчасовую встречу с врачами центра, пишет агентство.
Предыдущие выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.
Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.
Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.
16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.