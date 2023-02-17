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"Энергичный 80-летний мужчина". Врачи признали Байдена способным успешно исполнять обязанности президента

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Обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность
Обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность
Фото: ЕРА

Президент Джо Байден прошел полное медицинское обследование в рамках подготовки к выборам в 2024 году. Об этом свидетельствует заключение врача Белого дома Кевина О'Коннора, опубликованное 16 февраля на сайте американской администрации.

Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья действующего президента позволяет ему и дальше выполнять работу президента.

"Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", – говорится в выводе медиков.

Reuters отмечает, что это обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность президента в январе 2021 года. Оно признало отсутствие на сегодня симптомов COVID-19, которым президент болел в прошлом году.

Медосмотр проходил в  Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Находясь там, Байден провел также трехчасовую встречу с врачами центра, пишет агентство.

Контекст:

Предыдущие выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.

Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Теги: США, медицина, здоровье, Джо Байден, Белый дом
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