"Энергичный 80-летний мужчина". Врачи признали Байдена способным успешно исполнять обязанности президента

Обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность Фото: ЕРА

Врачи пришли к выводу, что состояние здоровья действующего президента позволяет ему и дальше выполнять работу президента.

"Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", – говорится в выводе медиков.

Reuters отмечает, что это обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность президента в январе 2021 года. Оно признало отсутствие на сегодня симптомов COVID-19, которым президент болел в прошлом году.

Медосмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Находясь там, Байден провел также трехчасовую встречу с врачами центра, пишет агентство.