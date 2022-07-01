ЕС хочет запретить импорт российского золота вслед за США – Bloomberg

Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, ее экспорт золота оценивался в £12,6 млрд в 2021 году.

Свои планы по запрету импорта золота из России ранее на этой неделе уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада.

В Великобритании считают, что эта мера окажет "огромное влияние" на способность РФ финансировать свои вооруженные силы и на попытки российских бизнесменов избежать последствий финансовых санкций, покупая металлы.

В то же время отраслевые аналитики считают этот запрет скорее символическим, поскольку санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину, фактически уже закрыли рынки Европы и США.