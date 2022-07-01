ЕС хочет запретить импорт российского золота вслед за США – Bloomberg

Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, ее экспорт золота оценивался в £12,6 млрд в 2021 году.
Свои планы по запрету импорта золота из России ранее на этой неделе уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада.
В Великобритании считают, что эта мера окажет "огромное влияние" на способность РФ финансировать свои вооруженные силы и на попытки российских бизнесменов избежать последствий финансовых санкций, покупая металлы.
В то же время отраслевые аналитики считают этот запрет скорее символическим, поскольку санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину, фактически уже закрыли рынки Европы и США.
В ответ на вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.