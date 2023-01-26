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ЕС и G7 планируют ограничить цену на российский дизель на уровне $100 за баррель – СМИ

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Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен на дизель в пятницу, 27 января
Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен на дизель в пятницу, 27 января
Фото: depositphotos.com

В Европейском союзе и странах "Большой семерки" обсуждают введение ценового предела на российские нефтепродукты, в том числе на дизель, на уровне $100 за баррель. Об этом 26 января написало агентство Bloomberg.

Исполнительный орган ЕС рассматривает предельные уровни после того, как страны "Большой семерки" предложили ценовой диапазон, частично основанный на существующем пределе на российскую сырую нефть.

В то же время некоторые нефтепродукты дешевле сырой нефти – к примеру, мазут. Для него ЕС и G7 хотят установить предел на уровне $45 за баррель.

Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен в пятницу, 27 января. Bloomberg ожидает, что переговоры продолжатся в течение следующих нескольких дней.

По данным агентства, ожидается, что пороговые значения будут применяться с 5 февраля, когда ЕС запретит почти весь импорт рафинированных российских продуктов.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "G7" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря 2022 года. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нефть, цены, запрет, Bloomberg, Европа, война России против Украины, ограничения, нефтепродукты, ЕС, дизель
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