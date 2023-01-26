ЕС и G7 планируют ограничить цену на российский дизель на уровне $100 за баррель – СМИ

Исполнительный орган ЕС рассматривает предельные уровни после того, как страны "Большой семерки" предложили ценовой диапазон, частично основанный на существующем пределе на российскую сырую нефть.
В то же время некоторые нефтепродукты дешевле сырой нефти – к примеру, мазут. Для него ЕС и G7 хотят установить предел на уровне $45 за баррель.
Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен в пятницу, 27 января. Bloomberg ожидает, что переговоры продолжатся в течение следующих нескольких дней.
По данным агентства, ожидается, что пороговые значения будут применяться с 5 февраля, когда ЕС запретит почти весь импорт рафинированных российских продуктов.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "G7" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря 2022 года. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".
При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.