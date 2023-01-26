ЕС и G7 планируют ограничить цену на российский дизель на уровне $100 за баррель – СМИ

Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен на дизель в пятницу, 27 января Фото: depositphotos.com

Исполнительный орган ЕС рассматривает предельные уровни после того, как страны "Большой семерки" предложили ценовой диапазон, частично основанный на существующем пределе на российскую сырую нефть.

В то же время некоторые нефтепродукты дешевле сырой нефти – к примеру, мазут. Для него ЕС и G7 хотят установить предел на уровне $45 за баррель.

Дипломаты ЕС начнут более официально обсуждать уровни цен в пятницу, 27 января. Bloomberg ожидает, что переговоры продолжатся в течение следующих нескольких дней.

По данным агентства, ожидается, что пороговые значения будут применяться с 5 февраля, когда ЕС запретит почти весь импорт рафинированных российских продуктов.