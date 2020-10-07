ЕС "с нетерпением" ждет новых выборов в Кыргызстане

Заявление кыргызского Центризбиркома о недействительности результатов выборов в парламент принято к сведению в Европейском союзе. Брюссель призывает все политические силы в стране урегулировать свои разногласия мирным путем.

Протесты в Кыргызстане вспыхнули после подсчета голосов на парламентских выборах Фото: ЕРА

Европейский союз принял к сведению заявление Центральной избирательной комиссии Кыргызстана о признании недействительными результатов выборов в Жогорку Кенеш (парламент). Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и всеобщих выборов в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократическими правами его граждан", – отметили в Брюсселе.

Также в Европейском союзе напомнили, что поддерживают демократический путь и развитие Кыргызстана с момента обретения им независимости и продолжат оказывать поддержку развитию страны.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш не прошла ни одна оппозиционная политсила.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали как минимум 768 человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест.

Центризбирком страны 6 октября признал недействительными результаты выборов.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов. В стране созданы два координационных совета с участием бывшей оппозиции, они требуют создания правительства народного доверия.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.