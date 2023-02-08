ЕС создаст центр противодействия российской и китайской пропаганде – Боррель

По его словам, так называемый центр обмена и анализа информации в рамках внешнеполитических служб ЕС (Европейская служба внешних действий EEAS) будет отслеживать информационные манипуляции со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия в 27 странах союза.
"Жители Центральной Азии хотят иметь отношения с Европой, но если мы ничего не будем делать, другие, безусловно, будут иметь большее влияние, чем мы... Нам необходимо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы выявить участников манипуляций", – сказал Борррель.
В качестве примера защиты от постороннего влияния он привел быстрое избавление Евросоюза от газового шантажа России.
Один из официальных лиц EEAS рассказал Рolitico, что это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени со странами и агентствами кибербезопасности, что позволит "лучше понять возникающие угрозы и быстрее принимать меры для решения таких проблем".
Издание отмечает, что существующее подразделение ЕС по дезинформации на платформе Stratcom сообщило в своем отчете, что большая часть манипуляций с зарубежной информацией в 2022 году была сосредоточена на нарративах, поддерживающих российское вторжение в Украину. Особенно активно были задействованы российские и китайские дипломатические каналы.
Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.