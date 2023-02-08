ЕС создаст центр противодействия российской и китайской пропаганде – Боррель

По его словам, так называемый центр обмена и анализа информации в рамках внешнеполитических служб ЕС (Европейская служба внешних действий EEAS) будет отслеживать информационные манипуляции со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия в 27 странах союза.

"Жители Центральной Азии хотят иметь отношения с Европой, но если мы ничего не будем делать, другие, безусловно, будут иметь большее влияние, чем мы... Нам необходимо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы выявить участников манипуляций", – сказал Борррель.

В качестве примера защиты от постороннего влияния он привел быстрое избавление Евросоюза от газового шантажа России.

Один из официальных лиц EEAS рассказал Рolitico, что это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени со странами и агентствами кибербезопасности, что позволит "лучше понять возникающие угрозы и быстрее принимать меры для решения таких проблем".

Издание отмечает, что существующее подразделение ЕС по дезинформации на платформе Stratcom сообщило в своем отчете, что большая часть манипуляций с зарубежной информацией в 2022 году была сосредоточена на нарративах, поддерживающих российское вторжение в Украину. Особенно активно были задействованы российские и китайские дипломатические каналы.