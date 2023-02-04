Пропагандистский телеканал Russia Today DE прекратил работать в Германии

Решение о закрытии, говорится в заявлении, связано с "репрессивными ограничениями свободы в ЕС". В компании говорят, что столкнулись "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".

Глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова пояснила, что телеканал был вынужден прекратить свою деятельность в Германии из-за девятого пакета санкций Евросоюза, блокировавшего финансирование RT DE Productions.

DW отмечает, что RT DE был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи 22 декабря 2021 года, через неделю после начала вещания. 2 февраля 2022 года комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание RT DE в ФРГ.