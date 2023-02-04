Пропагандистский телеканал Russia Today DE прекратил работать в Германии

Решение о закрытии, говорится в заявлении, связано с "репрессивными ограничениями свободы в ЕС". В компании говорят, что столкнулись "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".
Глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова пояснила, что телеканал был вынужден прекратить свою деятельность в Германии из-за девятого пакета санкций Евросоюза, блокировавшего финансирование RT DE Productions.
DW отмечает, что RT DE был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи 22 декабря 2021 года, через неделю после начала вещания. 2 февраля 2022 года комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание RT DE в ФРГ.
В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.
В декабре YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания.
2 февраля 2022 года немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today (RT DE).
27 февраля о запрете в Евросоюзе вещания российских пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Совет Европейского союза 16 декабря утвердил девятый пакет санкций против России. Он включает решение отключить от эфира четыре российских телеканала и все другие платформы их распространения.