ЕС введет новые санкции против Беларуси на следующей неделе – СМИ

В пакете нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений Фото: depositphotos.com

"Наконец-то прорыв в вопросе о санкциях ЕС в отношении Беларуси, впервые предложенных в январе. Они должны быть официально утверждены на следующей неделе", – написал он.

Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.

"Фактически это новый пакет санкций против Беларуси, направленный на две области: компоненты для боевой техники и авиационные компоненты. И ничего не говорится об исключениях или отступлениях в отношении удобрений. В некотором смысле это победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые шесть месяцев боролись за то, чтобы не разрешить Беларуси экспорт калийных удобрений", – добавил журналист.

its in fact a new package of sanctions on #Belarus targeting two areas: battlefield components & aviation components. and there is nothing about fertilizers exemptions or derogations. in a sense a victory for * that fought for 6 months not to allow * potash export https://t.co/lQDczEkYi1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023