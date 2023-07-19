ГОРДОН
 
 
МИР

ЕС введет новые санкции против Беларуси на следующей неделе – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В пакете нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений
В пакете нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений
Фото: depositphotos.com

Европейский союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси, санкционный пакет будет касаться боевых и авиакомпонентов. Об этом заявил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter 18 июля.

"Наконец-то прорыв в вопросе о санкциях ЕС в отношении Беларуси, впервые предложенных в январе. Они должны быть официально утверждены на следующей неделе", – написал он.

Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.

"Фактически это новый пакет санкций против Беларуси, направленный на две области: компоненты для боевой техники и авиационные компоненты. И ничего не говорится об исключениях или отступлениях в отношении удобрений. В некотором смысле это победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые шесть месяцев боролись за то, чтобы не разрешить Беларуси экспорт калийных удобрений", – добавил журналист.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.

В 2022 году США и Евросоюз наложили на Беларусь ряд санкций за причастность к военному вторжению России в Украину. В частности, ограничения ввели против ряда белорусских банков, которым запретили пользоваться международной межбанковской системой SWIFT, и центрального банка Беларуси. ЕС также запретил ввоз в Беларусь банкнот евро и наложил ограничения на торговлю с ней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Латвия, Польша, Эстония, Литва, Европейский союз, Евросоюз, Рикард Йозвяк, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (72712)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (34450)
3
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (29964)
4
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (28527)
5
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (27683)
6
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (21982)
7
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте (18915)
8
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (18091)
 
 
 
 