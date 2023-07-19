ЕС введет новые санкции против Беларуси на следующей неделе – СМИ

"Наконец-то прорыв в вопросе о санкциях ЕС в отношении Беларуси, впервые предложенных в январе. Они должны быть официально утверждены на следующей неделе", – написал он.
Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений.
"Фактически это новый пакет санкций против Беларуси, направленный на две области: компоненты для боевой техники и авиационные компоненты. И ничего не говорится об исключениях или отступлениях в отношении удобрений. В некотором смысле это победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые шесть месяцев боролись за то, чтобы не разрешить Беларуси экспорт калийных удобрений", – добавил журналист.
its in fact a new package of sanctions on #Belarus targeting two areas: battlefield components & aviation components. and there is nothing about fertilizers exemptions or derogations. in a sense a victory for * that fought for 6 months not to allow * potash export https://t.co/lQDczEkYi1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
В 2022 году США и Евросоюз наложили на Беларусь ряд санкций за причастность к военному вторжению России в Украину. В частности, ограничения ввели против ряда белорусских банков, которым запретили пользоваться международной межбанковской системой SWIFT, и центрального банка Беларуси. ЕС также запретил ввоз в Беларусь банкнот евро и наложил ограничения на торговлю с ней.