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ЕС за год потратил уже полмиллиарда евро, чтоб компенсировать своим гражданам подорожание энергоносителей – исследование

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Рост цен на энергоносители в ЕС связан с вторжением России в Украину
Рост цен на энергоносители в ЕС связан с вторжением России в Украину
Фото: ЕРА

За последний год правительства стран Европы выделили около €500 млрд на программы по защите домашних хозяйств и предприятий от высоких цен на энергоносители. Об этом говорится в отчете, опубликованном институтом Брейгеля в Брюсселе (Бельгия).

По его данным, Великобритания объявила самые масштабные меры поддержки, относительно уровня ВВП в стране. На субсидии домохозяйствам британское правительство потратило €200 млрд.

Германия выделила на помощь гражданам и компаниям около €100 млрд, Италия – почти €60 млрд, Франция – €53,6 млрд.

The New York Times отмечает, что рост цен на энергоносители, связанный с вторжением России в Украину, быстро "переворачивает устоявшееся экономическое мышление в Европе, и никто не возражает". По мнению издания, рост бюджетных расходов в ЕС, начавшийся еще в пандемию, вызвало бы бурю негодования, но "не в этих ненормальных обстоятельствах".

Глава европейского отдела аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, комментируя исследование для Reuters, заявил, что государственная поддержка граждан и бизнесов возвращается "в очень значительной степени".

Агентство отмечает большую разницу в суммах, выделяемых правительствами на субсидии в разных странах из бюджета ЕС. Одна из авторов анализа института Брейгеля Симона Тальяпьетра заявила, что это может углубить экономические разногласия внутри Европы.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: газ, электричество, исследование, Евросоюз, компенсация
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