ЕС за год потратил уже полмиллиарда евро, чтоб компенсировать своим гражданам подорожание энергоносителей – исследование

Рост цен на энергоносители в ЕС связан с вторжением России в Украину Фото: ЕРА

По его данным, Великобритания объявила самые масштабные меры поддержки, относительно уровня ВВП в стране. На субсидии домохозяйствам британское правительство потратило €200 млрд.

Германия выделила на помощь гражданам и компаниям около €100 млрд, Италия – почти €60 млрд, Франция – €53,6 млрд.

The New York Times отмечает, что рост цен на энергоносители, связанный с вторжением России в Украину, быстро "переворачивает устоявшееся экономическое мышление в Европе, и никто не возражает". По мнению издания, рост бюджетных расходов в ЕС, начавшийся еще в пандемию, вызвало бы бурю негодования, но "не в этих ненормальных обстоятельствах".

Глава европейского отдела аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, комментируя исследование для Reuters, заявил, что государственная поддержка граждан и бизнесов возвращается "в очень значительной степени".

Агентство отмечает большую разницу в суммах, выделяемых правительствами на субсидии в разных странах из бюджета ЕС. Одна из авторов анализа института Брейгеля Симона Тальяпьетра заявила, что это может углубить экономические разногласия внутри Европы.