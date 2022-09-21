ЕС за год потратил уже полмиллиарда евро, чтоб компенсировать своим гражданам подорожание энергоносителей – исследование

По его данным, Великобритания объявила самые масштабные меры поддержки, относительно уровня ВВП в стране. На субсидии домохозяйствам британское правительство потратило €200 млрд.
Германия выделила на помощь гражданам и компаниям около €100 млрд, Италия – почти €60 млрд, Франция – €53,6 млрд.
The New York Times отмечает, что рост цен на энергоносители, связанный с вторжением России в Украину, быстро "переворачивает устоявшееся экономическое мышление в Европе, и никто не возражает". По мнению издания, рост бюджетных расходов в ЕС, начавшийся еще в пандемию, вызвало бы бурю негодования, но "не в этих ненормальных обстоятельствах".
Глава европейского отдела аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, комментируя исследование для Reuters, заявил, что государственная поддержка граждан и бизнесов возвращается "в очень значительной степени".
Агентство отмечает большую разницу в суммах, выделяемых правительствами на субсидии в разных странах из бюджета ЕС. Одна из авторов анализа института Брейгеля Симона Тальяпьетра заявила, что это может углубить экономические разногласия внутри Европы.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.
5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.