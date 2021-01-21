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ЕСПЧ признал нарушения прав человека во время разгона Майдана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января установил, что украинская власть времен Евромайдана целенаправленно нарушала права человека и несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

ЕСПЧ вынес решение по делам Евромайдана
ЕСПЧ вынес решение по делам Евромайдана
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил ряд нарушений во время разгона Майдана и сообщил об ответственности тогдашних властей Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего. Об этом 21 января говорится в решении суда.

В частности, суд вынес решение по делам:

  • "Шморгунов и другие против Украины";
  • "Луценко и Вербицкий против Украины";
  • "Кадура и Смалий против Украины";
  • "Дубовцев и другие против Украины";
  • "Воронцов и другие против Украины".

Эти дела касались событий вокруг протестов на Майдане в Киеве, а также в других городах Украины, в том числе после разгона протестующих, задержаний и похищений активистов, а также жестокого обращения с ними.

ЕСПЧ единогласно постановил, что имели место:

  • многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека;
  • многократные нарушения пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность);
  • многократные нарушения статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций);
  • нарушение статьи 2 (право на жизнь);
  • нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

В суде выявил признаки того, что эти нарушения были частью определенной целенаправленной стратегии властей. ЕСПЧ также установил, что официальные расследования в отношении этих событий во многих случаях были неэффективными.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить некоторым заявителям различные суммы компенсации, а также покрыть судебные траты.

Суд также установил, что не было проведено эффективное расследование в отношении  Юрия Вербицкого, которого 21 января 2014 года неизвестные похитили вместе с Игорем Луценко, и убили.

Луценко на своей странице в Facebook заявил, что сегодня у него "второй день рождения".

"Семь лет назад меня похитила группа титушек из больницы, куда я привез раненого Вербицкого. Вместе с Вербицким нас пытали и допрашивали в течение многих часов, затем выбросили в разных местах в разное время в районе южнее Киева. Из-за многочисленных ранений Вербицкий практически не имел возможности передвигаться и насмерть замерз в лесу", – заявил Луценко.

По его словам, в судах сейчас четыре фигуранта производства.

"Всем им предъявлены обвинения в пребывании в составе той группы, которая вывозила нас с Вербицким в лес. Один сейчас на свободе, но появляется в суд, который идет уже пятый год. Остальные трое – под стражей. [Александра] Волкова задержали на третьем году после преступления, в 2017 Сейчас уже стадия дебатов в первой инстанции. [Сергея] Мисливого и [Ивана] Новотного задержали весной 2020-го, через шесть лет. На днях передали дело в суд, будет процесс в Белой Церкви Киевской области", – заявил он.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3888425467848080

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Украина, ЕСПЧ, убийство, Майдан, правоохранители, Революция достоинства, конвенция, Европейский суд, разгон, суд, компенсация, нарушение
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