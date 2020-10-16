Эспер рассказал, когда военных США обеспечат гиперзвуковым оружием

Создание гиперзвукового оружия является важнейшим приоритетом армии США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.



Эспер: Мы намерены снабдить сухопутные войска этой технологией к 2023 году Фото: ЕРА

Глава Пентагона Марк Эспер заявил 15 октября, что американских военных к 2023 году обеспечат гиперзвуковым оружием, сообщает пресс-служба Пентагона.

"В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы намерены снабдить сухопутные войска этой технологией к 2023 году", – сказал он, выступая на заседании Ассоциации сухопутных войск США.

Создание гиперзвукового оружия является важнейшим приоритетом армии США, отметил Эспер. По его словам, на эти приоритеты Пентагон "безжалостно тратил время, деньги и рабочую силу" в последние годы.

16 мая президент США Дональд Трамп объявил о разработке новой гиперзвуковой "супер-пупер" ракеты. По словам американского президента, она "в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас". Он также отметил, что новая ракета должна быть быстрее китайских и российских аналогов. По данным CNN, в марте она прошла успешные испытания.

Трамп говорил, что за последние три – три с половиной года США потратили $2,5 трлн на армию и сейчас она "сильнее, чем когда-либо".