"Есть запрос на правосудие". Мамедов прокомментировал международное расследования событий в Венесуэле

Сегодня стало известно, что Международный уголовный суд начал расследование по иску о возможных преступлениях против человечности в Венесуэле в 2017 году. Тогда в результате антиправительственных акций протеста погибли сотни людей.

"В Украине тоже есть запрос на правосудие. Международный уголовный суд в декабре 2020 года уже признал, что на оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности. И если подписание меморандума поможет открыть полноценное расследование, то нужно это делать немедленно", – написал Мамедов.

В теж є запит на провосуддя. @IntlCrimCourt в грудні 20 р.вже визнав,що на окупованих територіях Криму та Донбасу вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності.І якщо підписання меморандуму допоможе відкрити повноцінне розслідування,то треба це робити негайно @KarimKhanQC https://t.co/HDOiUzkBB1 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 4, 2021

Протесты в Венесуэле начались после того, как в марте 2017 года Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. В июне 2017-го правительственные войска в Венесуэле открыли огонь по протестующим, которые пытались прорваться на авиабазу в восточной части Каракаса. В том же месяце группа вооруженных людей напала на здание парламента этой страны, а бывший пилот министра внутренних дел Венесуэлы захватил вертолет и атаковал здание Верховного суда.