Эстонцы отреагировали на рубашку президента с обращением к "русскому кораблю"

Экономический эксперт Пеетер Коппель разместил фотографию главы государства у себе на странице и написал, что ему нравиться его президент, и выделил шеврон с нашивкой.
В комментариях между эстонцами произошла дискуссия. Одни люди писали, что президенту "не подобает носить такие рубашки" и он должен соблюдать этикет. Другие отвечали, зачем "им угрюмый президент, пусть будет личность".
В Twitter комментарии под постом главы Эстонии оставляли и иностранцы, например, гражданин Чехии написал, что хотел бы, чтобы у его страны "был такой президент".
Holy shit!!! Just when I thought Estonia couldn't be any more awesome!! Wow. I wish * had such president.— Stanislav Dole * al (@StanDolezal) August 18, 2022
В свою очередь украинцы писали слова благодарности.
Ukrainians are very grateful for your support and help, Mr. President and the nation of Estonia! *— * (@sunny010101010) August 18, 2022
Президент Эстонии отметил, что рубашку с посланием для "русского корабля" ему подарил президент Украины Владимир Зеленский.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил Карис 13 апреля во время визита в Киев.