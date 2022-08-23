Эстонцы отреагировали на рубашку президента с обращением к "русскому кораблю"

Экономический эксперт Пеетер Коппель разместил фотографию главы государства у себе на странице и написал, что ему нравиться его президент, и выделил шеврон с нашивкой.

В комментариях между эстонцами произошла дискуссия. Одни люди писали, что президенту "не подобает носить такие рубашки" и он должен соблюдать этикет. Другие отвечали, зачем "им угрюмый президент, пусть будет личность".

В Twitter комментарии под постом главы Эстонии оставляли и иностранцы, например, гражданин Чехии написал, что хотел бы, чтобы у его страны "был такой президент".

Holy shit!!! Just when I thought Estonia couldn't be any more awesome!! Wow. I wish * had such president. — Stanislav Dole * al (@StanDolezal) August 18, 2022

В свою очередь украинцы писали слова благодарности.

Ukrainians are very grateful for your support and help, Mr. President and the nation of Estonia! * — * (@sunny010101010) August 18, 2022

Президент Эстонии отметил, что рубашку с посланием для "русского корабля" ему подарил президент Украины Владимир Зеленский.