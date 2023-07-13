Европарламент одобрил план увеличения производства боеприпасов

Согласованный с Евросоветом акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) призван ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь государствам-членам пополнить свои арсеналы, говорится в сообщении.

Документ предусматривает финансирование в размере €500 млн. которые пойдут на производство артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов. Европарламентарии также добились, чтобы боеприпасы, финансируемые в рамках данного закона, не попадали под экспортные ограничения, отмечает пресс-служба.

За соответствующий законопроект проголосовали 505 евродепутатов. Против – 56, 21 парламентарий воздержался. Теперь ASAP должен одобрить Совет ЕС.

Текст законопроекта о поддержке производства боеприпасов в странах союза Совет ЕС предварительно согласовал 7 июля. Он является частью утвержденного Советом ЕС в марте плана по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств – членов блока. Тогда отмечалось, что закон вступит в силу до конца июля.