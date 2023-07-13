Европарламент одобрил план увеличения производства боеприпасов

Согласованный с Евросоветом акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) призван ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь государствам-членам пополнить свои арсеналы, говорится в сообщении.
Документ предусматривает финансирование в размере €500 млн. которые пойдут на производство артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов. Европарламентарии также добились, чтобы боеприпасы, финансируемые в рамках данного закона, не попадали под экспортные ограничения, отмечает пресс-служба.
За соответствующий законопроект проголосовали 505 евродепутатов. Против – 56, 21 парламентарий воздержался. Теперь ASAP должен одобрить Совет ЕС.
Текст законопроекта о поддержке производства боеприпасов в странах союза Совет ЕС предварительно согласовал 7 июля. Он является частью утвержденного Советом ЕС в марте плана по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств – членов блока. Тогда отмечалось, что закон вступит в силу до конца июля.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Ожидалось, что сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.
Однако реализация закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов. Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.
Послы Европейского союза 3 мая согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров. 5 мая ЕС окончательно одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.
В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана.