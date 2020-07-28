Евросоюз продлит закрытие внешних границ еще на две недели – Bloomberg

По информации агентства Bloomberg, список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет сокращен с 15 до 13.

Евросоюз пока не готов открывать границы для всех Фото: ЕРА

29 июля министры иностранных дел стран Европейского союза утвердят продление на две недели срока закрытия внешних границ ЕС. Об этом со ссылкой на два источника написало агентство Bloomberg.

По всей вероятности, такая рекомендация будет разослана правительствам стран-членов.

Кроме того, планируется сократить "белый список" государств, гражданами которых сейчас разрешен въезд в Шенген без ограничений. Министры предложат исключить из этого перечня Алжир и Марокко, после чего в нем останется 13 стран: Канада, Китай, Япония, Южная Корея, Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

1 июля ЕС открыл границы для жителей стран, в которых снижалось число инфицированных коронавирусом. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня. 17 июля из него вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня этот показатель равнялся 919.