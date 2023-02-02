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ФБР не нашло секретных документов в ходе обыска дома Байдена – адвокат

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Обыск у Байдена проходил по обоюдному согласию, отмечает NBC News
Обыск у Байдена проходил по обоюдному согласию, отмечает NBC News
Фото: ЕРА (архив)

В ходе обыска, который 1 февраля проводили сотрудники Федерального бюро расследований США в доме президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр), документов с грифом "секретно" обнаружено не было. Об этом сообщил личный адвокат Байдена Боб Бауэр, его цитирует NBC News.

По словам адвоката, обыск продолжался с 8.30 до 12.00 по местному времени (с 15.30 до 19.00 по Киеву) и завершился тем, что следователи изъяли "для дальнейшего изучения некоторые материалы и рукописные заметки", которые, предположительно, имеют отношение к периоду, когда Байден был вице-президентом США (20 января 2009 года – 20 января 2017 года).

Источник телекомпании утверждает, что ордера на обыск не выписывали, осмотр проводился "по обоюдному согласию" в рамках расследования относительно документов с грифом "секретно".

Телекомпания CNN сообщила, что это уже третий известный случай, когда агенты ФБР обыскивали недвижимость, связанную с Байденом, в поисках секретных документов.

Так, 20 января следователи ФБР провели обыск в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и нашли шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

По данным телеканала, Байден купил дом в Рехобот-Бич после ухода с поста вице-президента, в последний раз он там был с 20-го по 23 января.

Контекст:

2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.

12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.

Также 12 января генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о назначении специального прокурора для расследования. Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Ранее, в августе 2022 года, 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь, Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, ФБР, обыск, документы, адвокат, Делавэр
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