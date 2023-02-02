ФБР не нашло секретных документов в ходе обыска дома Байдена – адвокат

По словам адвоката, обыск продолжался с 8.30 до 12.00 по местному времени (с 15.30 до 19.00 по Киеву) и завершился тем, что следователи изъяли "для дальнейшего изучения некоторые материалы и рукописные заметки", которые, предположительно, имеют отношение к периоду, когда Байден был вице-президентом США (20 января 2009 года – 20 января 2017 года).

Источник телекомпании утверждает, что ордера на обыск не выписывали, осмотр проводился "по обоюдному согласию" в рамках расследования относительно документов с грифом "секретно".

Телекомпания CNN сообщила, что это уже третий известный случай, когда агенты ФБР обыскивали недвижимость, связанную с Байденом, в поисках секретных документов.

Так, 20 января следователи ФБР провели обыск в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и нашли шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

По данным телеканала, Байден купил дом в Рехобот-Бич после ухода с поста вице-президента, в последний раз он там был с 20-го по 23 января.