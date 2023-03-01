Федеральный архив ФРГ заявил о необходимости записывать телефонные разговоры Шольца с Путиным

Канцлер Германии не раз заявлял, что ему важно оставаться в контакте с РФ Фото: ЕРА

По его словам, сейчас запись не ведется, фиксируются только "ключевые моменты" таких звонков. Потом архив получает протоколы, которые часто засекречиваются на срок до 30 лет.

Хольман отметил, что эту практику "стоило бы изменить".

"До сих пор делались некоторые заметки в файле, но не было обязательства записывать телефонные звонки. Это то, что федеральные министерства должны были бы изменить в своих правилах", – цитирует чиновника издание.

Отвечая на вопрос, не хотят ли в Германии перенять опыт США, где все переговоры президента фиксируются полностью, Хольман сказал, что таких планов пока нет.

Ряд оппозиционных политиков ранее предполагали, что канцлер медлил с поставками оружия для Украины из-за угроз Путина, пишет Süddeutsche Zeitung, но сам Шольц угрозы отрицал.

"Путин не угрожал ни мне, ни Германии", – сказал он о беседах с главой Кремля.