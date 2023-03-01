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Федеральный архив ФРГ заявил о необходимости записывать телефонные разговоры Шольца с Путиным

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Канцлер Германии не раз заявлял, что ему важно оставаться в контакте с РФ
Канцлер Германии не раз заявлял, что ему важно оставаться в контакте с РФ
Фото: ЕРА

Директор Федерального архива ФРГ Михаэль Холман считает, что необходимо записывать телефонные переговоры канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 1 марта пишет Süddeutsche Zeitung.

По его словам, сейчас запись не ведется, фиксируются только "ключевые моменты" таких звонков. Потом архив получает протоколы, которые часто засекречиваются на срок до 30 лет.

Хольман отметил, что эту практику "стоило бы изменить".

"До сих пор делались некоторые заметки в файле, но не было обязательства записывать телефонные звонки. Это то, что федеральные министерства должны были бы изменить в своих правилах",  – цитирует чиновника издание.

Отвечая на вопрос, не хотят ли в Германии перенять опыт США, где все переговоры президента фиксируются полностью, Хольман сказал, что таких планов пока нет. 

Ряд оппозиционных политиков ранее предполагали, что канцлер медлил с поставками оружия для Украины из-за угроз Путина, пишет Süddeutsche Zeitung, но сам Шольц угрозы отрицал.

"Путин не угрожал ни мне, ни Германии", – сказал он о беседах с главой Кремля.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что, несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. 

Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины. 

О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать, заявлял и президент Франции Эммануэль МакронПо его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.

29 января 2023 года Шольц заявил, что хочет продолжать переговоры с Путиным о прекращении войны против Украины.

22 февраля Шольц снова заявил, как важно оставаться в контакте с РФ. "Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но время от времени правильно звонить в Москву", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, переговоры, военная помощь, война России против Украины, звонок, Олаф Шольц
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