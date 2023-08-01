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Фейгин: За Гиркина вышли три калеки и один антисемит. Их надо лечить электричеством в психульниках

 
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Фейгин: Гиркина убрали в Лефортово для того, чтобы он просто не мешался
Фейгин: Гиркина убрали в Лефортово для того, чтобы он просто не мешался
Фото: ЕРА

Российскому народу все равно, кого будут пытать током – президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, террориста Игоря Гиркина или главаря признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такое мнение высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Я думаю, что, конечно, Путин [к выборам] готовится и картинку он обеспечивает. Что вот этих голосов каких-то, гиркиных-пипиркиных-шмипиркиных, чтобы они там говорили, что можно в принципе кого-то на что-то поменять, чтобы этих голосов вообще не было", – подчеркнул юрист.

При этом он обратил внимание на низкий уровень реальной поддержки террориста Игоря Гиркина в РФ, которого 21 июля арестовали на два месяца по подозрению в экстремизме.

"Кстати, мы убедились, что за Гиркина вышли три калеки, понимаете. И вот этот антисемит [бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел] Губарев, дурачок какой-то плешивый. Ну еще там [бывший полковник ГРУ Владимир] Клочков. Ну, их просто лечить электричеством в психульниках. Нету никого. Народ безмолвствует, как сказал классик Александр Пушкин в том же произведении "Борис Годунов". Он безмолствует и наблюдает. Что Путина вот будут электричеством, проводами прямо пырять, понимаете, что Гиркина, что Пригожина. Все ситуационно. Нет ничего, ни за кого, никуда. Абсолютно анигилировано политически население", – заявил Фейгин.

По его мнению, в российском обществе наблюдается безразличие к власти и ее действиям.

"Все идет в каких-то средах на верхах, где-то какие-то брожения, бурления. А народ не спрашивают. Народа вообще нигде нет. Поэтому с точки зрения апелляции к нему не столько боится Путин, что вот Гиркин призвал и народ пойдет с кольями на Кремль. Нет. Просто он ненужную волну гонит. Слышишь, не гони, посиди в Лефортово, дадим тебе срок по рогам, будешь сидеть и не мешай нам, мы тут решаем вопросики. И, собственно говоря, полковника ФСБ убрали в Лефортово в СИЗО для того, чтобы он просто не мешался. Я, кстати, не считаю что участь его совсем печальна. Да, он будет сидеть. Но я не думаю, что даже как [оппозиционер Алексей] Навальный. Он будет гораздо лучше", – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Гиркина задержали 21 июля 2023 года. РосСМИ сообщили, что на него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о Путине, которого тот назвал "ничтожеством". Мещанский суд Москвы 21 июля избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 Уголовного кодекса России).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Гиркин, Марк Фейгин, Алеся Бацман
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