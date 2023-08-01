Фейгин: За Гиркина вышли три калеки и один антисемит. Их надо лечить электричеством в психульниках

Фейгин: Гиркина убрали в Лефортово для того, чтобы он просто не мешался Фото: ЕРА

"Я думаю, что, конечно, Путин [к выборам] готовится и картинку он обеспечивает. Что вот этих голосов каких-то, гиркиных-пипиркиных-шмипиркиных, чтобы они там говорили, что можно в принципе кого-то на что-то поменять, чтобы этих голосов вообще не было", – подчеркнул юрист.

При этом он обратил внимание на низкий уровень реальной поддержки террориста Игоря Гиркина в РФ, которого 21 июля арестовали на два месяца по подозрению в экстремизме.

"Кстати, мы убедились, что за Гиркина вышли три калеки, понимаете. И вот этот антисемит [бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел] Губарев, дурачок какой-то плешивый. Ну еще там [бывший полковник ГРУ Владимир] Клочков. Ну, их просто лечить электричеством в психульниках. Нету никого. Народ безмолвствует, как сказал классик Александр Пушкин в том же произведении "Борис Годунов". Он безмолствует и наблюдает. Что Путина вот будут электричеством, проводами прямо пырять, понимаете, что Гиркина, что Пригожина. Все ситуационно. Нет ничего, ни за кого, никуда. Абсолютно анигилировано политически население", – заявил Фейгин.

По его мнению, в российском обществе наблюдается безразличие к власти и ее действиям.

"Все идет в каких-то средах на верхах, где-то какие-то брожения, бурления. А народ не спрашивают. Народа вообще нигде нет. Поэтому с точки зрения апелляции к нему не столько боится Путин, что вот Гиркин призвал и народ пойдет с кольями на Кремль. Нет. Просто он ненужную волну гонит. Слышишь, не гони, посиди в Лефортово, дадим тебе срок по рогам, будешь сидеть и не мешай нам, мы тут решаем вопросики. И, собственно говоря, полковника ФСБ убрали в Лефортово в СИЗО для того, чтобы он просто не мешался. Я, кстати, не считаю что участь его совсем печальна. Да, он будет сидеть. Но я не думаю, что даже как [оппозиционер Алексей] Навальный. Он будет гораздо лучше", – сказал Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube