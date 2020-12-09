ГОРДОН
 
 
МИР

Французский политик Бон заявил о своей гомосексуальности. Он намерен бороться с гомофобией в Польше и Венгрии

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клемент Бон признался, что он – гей. Политик намерен поддерживать ЛГБТ-сообщества в Польше и Венгрии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бон заявил о намерении "сражаться за терпимость"
Бон заявил о намерении "сражаться за терпимость"
Фото: diplomatie.gouv.fr

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клемент Бон признался в своей гомосексуальности и заявил о планах бороться с гомофобией на государственном уровне в Польше и Венгрии. Об этом он сказал в комментарии французскому журналу Têtu 8 декабря.

Бон считает, что его ориентация – не помеха тому, чтобы занимать должность госсекретаря. Он пообещал оказать поддержку ЛГБТ-сообществам Польши и Венгрии. 

Французский политик заявил о планах посетить в начале следующего года польские города, объявленные властями свободными от ЛГБТ. Он собирается поддержать одну из ассоциаций, которая защищает право на аборты.

При этом Бон сообщил о нежелании объявлять о борьбе против "зон без ЛГБТ", потому что является геем. Было бы оскорблением говорить, что это борьба за себя, сказал Бон и заявил о намерении "сражаться за терпимость".

По информации журнала, положение представителей ЛГБТ в Польше и Венгрии становится сложнее с каждым днем. Правительства проводят открытую политику ЛГБТ-фобии, а члены этих сообществ призывают европейские организации защитить их.

Французское правительство в октябре представило национальный план по борьбе с ненавистью и дискриминацией по отношению к представителям ЛГБТ, сообщило радио RFI. По данным МВД страны, более 55% ЛГБТ-представителей подвергались дискриминации из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а в 2019 году жертвами гомо- и трансфобных актов стали 1870 человек.

Власти Польши не раз показывал свое отношение к ЛГБТ-сообществам. Так, президент Польши Анджей Дуда на своем предвыборном митинге в июне назвал движение ЛГБТ идеологией, которая является более разрушительной, чем коммунистическая. 6 июля этого года Дуда направил в Сейм страны законопроект о поправках к конституции, которые запрещают усыновление детей однополыми парами. Проект закона предлагал конституционно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. 

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский называл движение за права ЛГБТ иностранным импортом, который угрожает польскому народу.

Теги: Франция, ЛГБТ, Венгрия, Ярослав Качиньский, аборт, дискриминация, Европа, Анджей Дуда, гомофобия, гомосексуальность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – СМИ
Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – СМИ
43-летняя Шакира в микрошортах с бахромой показала трюки на скейте. Видео
43-летняя Шакира в микрошортах с бахромой показала трюки на скейте. Видео
"Отдыхаем от масок". Димопулос улетела в ОАЭ в период пандемии
"Отдыхаем от масок". Димопулос улетела в ОАЭ в период пандемии
"2021-й год окончательно поставит точку на карьере звезд". Разин посоветовал артистам уже сейчас задуматься о другой деятельности
"2021-й год окончательно поставит точку на карьере звезд". Разин посоветовал артистам уже сейчас задуматься о другой деятельности
LRDMSE. 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку
LRDMSE. 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку
"Малышка сейчас полностью на мне". Tarabarova рассказала о трудностях материнства, пообещав навести порядок в жизни
"Малышка сейчас полностью на мне". Tarabarova рассказала о трудностях материнства, пообещав навести порядок в жизни
"Шикарный мужчина в самом расцвете сил". Потап засветил голое тело
"Шикарный мужчина в самом расцвете сил". Потап засветил голое тело
"Мое сердце в бинтах". Седокова презентовала трек "Привязана к тебе". Аудио
"Мое сердце в бинтах". Седокова презентовала трек "Привязана к тебе". Аудио
"По-домашнему, уютно!". Ефросинина показала, как ее сын и муж украсили дома елку
"По-домашнему, уютно!". Ефросинина показала, как ее сын и муж украсили дома елку
"Хороший стул залог успеха". Брежнева показала специфический танец
"Хороший стул – залог успеха". Брежнева показала специфический танец
"Невозможно было спать, ходить, сидеть". Барбир рассказала о тяжелой форме COVID-19
"Невозможно было спать, ходить, сидеть". Барбир рассказала о тяжелой форме COVID-19
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS