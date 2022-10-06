ФСБ не выпускает из России украинцев с российскими паспортами – Минреинтеграции

В специальных пунктах фильтрации Федеральная служба безопасности России проверяет украинцев на наличие у них паспорта России. По информации Минреинтеграции, если у гражданина Украины нет паспорта России, ему разрешают уехать, однако если устанавливают, что у украинца есть еще и российский паспорт, такого человека не выпускают из РФ.

"Тех граждан Украины, которые, к примеру, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта России, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают представители наших консульских учреждений в Эстонии и Латвии", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что при пересечении границы украинцам помогают волонтеры, которые снабжают людей пищей, водой и так далее. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска – например, до российско-казахской границы, откуда можно добраться в другие страны.