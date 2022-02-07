Глава МИД Бельгии отказалась комментировать свое возможное назначение генсеком НАТО, СМИ называли ее в числе кандидатов

После возвращения из поездки в Оман и ОАЭ Вильмес не стала отвечать на вопросы журналистов о ее возможном назначении.

Бельгийские СМИ считают Вильмес хорошей кандидатурой для главы НАТО. Она в совершенстве владеет обоими официальными языками Альянса – английским и французским и, в отличие от предыдущего генерального секретаря, представляет страну Европейского союза, участвующую в оборонной политике ЕС. Также Вильмес могла бы стать первой женщиной во главе НАТО.

Ее имя в числе возможных претендентов на должность главы НАТО, наравне с премьер-министром Португалии Антонио Коштой и экс-премьером Италии Энрико Леттой, называло в конце января со ссылкой на источник в Альянсе агентство Bloomberg.

Немецкое информагентство dpa называло другие имена: по его информации, среди кандидатур на пост генсека НАТО – экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, бывшая Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В то же время Bloomberg отмечало, что кандидаты от стран Балтии могут столкнуться с трудностями, так как их стратегию отношений с Россией могут счесть слишком "провокационной".