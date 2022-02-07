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Глава МИД Бельгии отказалась комментировать свое возможное назначение генсеком НАТО, СМИ называли ее в числе кандидатов

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СМИ считают Вильмес подходящей кандидатурой на пост генсека НАТО
СМИ считают Вильмес подходящей кандидатурой на пост генсека НАТО
Фото: EPA

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес отказалась комментировать информацию СМИ о том, что она может возглавить Североатлантический альянс. Об этом сообщило 6 февраля бельгийское издание rtbf.

После возвращения из поездки в Оман и ОАЭ Вильмес не стала отвечать на вопросы журналистов о ее возможном назначении.

Бельгийские СМИ считают Вильмес хорошей кандидатурой для главы НАТО. Она в совершенстве владеет обоими официальными языками Альянса – английским и французским и, в отличие от предыдущего генерального секретаря, представляет страну Европейского союза, участвующую в оборонной политике ЕС. Также Вильмес могла бы стать первой женщиной во главе НАТО.

Ее имя в числе возможных претендентов на должность главы НАТО, наравне с премьер-министром Португалии Антонио Коштой и экс-премьером Италии Энрико Леттой, называло в конце января со ссылкой на источник в Альянсе агентство Bloomberg

Немецкое информагентство dpa называло другие имена: по его информации, среди кандидатур на пост генсека НАТО – экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, бывшая Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В то же время Bloomberg отмечало, что кандидаты от стран Балтии могут столкнуться с трудностями, так как их стратегию отношений с Россией могут счесть слишком "провокационной".

Контекст:

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. 1 декабря он возглавит нацбанк Норвегии.

Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами Альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.

Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде, который состоится 29–30 июня, писало Politico.

Теги: НАТО, Бельгия, МИД Бельгии, назначение
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