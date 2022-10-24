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Глава Сейма рассказала, планирует ли Польша признать РФ страной, действующей как террористическая организация

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По словам Витек, Польша решительно выступает против преступных действий России в Украине
По словам Витек, Польша решительно выступает против преступных действий России в Украине
Фото: EPA

Польша решительно выступает против преступных действий России в Украине, особенно в отношении невинных мирных жителей. Об этом заявила глава Сейма Польши Элжбета Витек в интервью "Укринформу", опубликованном 24 октября.

На вопрос, нужно ли назвать Россию страной-террористом и планирует ли польский Сейм рассмотреть вопрос о признании РФ страной, действующей как террористическая организация, глава Сейма Польши отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы, членом которой является Польша, недавно приняла резолюцию, в которой рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

"Мы относимся к тем странам, которые громко говорят о необходимости наказания российских солдат, нарушающих положения Женевской конвенции. Польский парламент постоянно тесно сотрудничает по этому вопросу с правительством и президентом. Если нужно будет еще более четко выразить свое отношение к России, Сейм обязательно присоединится к таким действиям", – сказала Витек.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ государством – спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.

Теги: Россия, Украина, Польша, терроризм, война, правительство, террористы, призыв, резолюция, война России против Украины, президент
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