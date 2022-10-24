Глава Сейма рассказала, планирует ли Польша признать РФ страной, действующей как террористическая организация

По словам Витек, Польша решительно выступает против преступных действий России в Украине Фото: EPA

На вопрос, нужно ли назвать Россию страной-террористом и планирует ли польский Сейм рассмотреть вопрос о признании РФ страной, действующей как террористическая организация, глава Сейма Польши отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы, членом которой является Польша, недавно приняла резолюцию, в которой рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

"Мы относимся к тем странам, которые громко говорят о необходимости наказания российских солдат, нарушающих положения Женевской конвенции. Польский парламент постоянно тесно сотрудничает по этому вопросу с правительством и президентом. Если нужно будет еще более четко выразить свое отношение к России, Сейм обязательно присоединится к таким действиям", – сказала Витек.