Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, отправили в отставку. СМИ писали, что у него роман с телеведущей

На том же заседании сменили главу Центробанка Китая, вместо И Гана этот пост займет Пань Гуншэн. О причинах кадровых перестановок не сообщается. Глава КНР Си Цзиньпин уже ввел в действие решение комитета.
Как отмечает The Washington Post, Цинь Гана уволили с должности главы МИД после месяца отсутствия в публичном пространстве – последний раз он появлялся на публике 25 июня, когда встречался с главами МИД страны-агрессора России, Вьетнама и Шри-Ланки.
С тех пор запланированные встречи либо отменялись, либо вместо Цинь Гана на них отправлялся Ван И.
Так, в частности, в начале июля был отменен визит в Пекин верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Отсутствие министра на саммите АСЕАН в МИД объясняли его состоянием здоровья, пишет Reuters. Вместо министра на саммит поехал Ван И.
The Times писала 17 июля, что министр, который ранее был послом Китая в США, перестал появляться на публике на фоне слухов о его внебрачной связи с гонконгской журналисткой и интервьюером Фу Сяотянь, получившей образование в Великобритании. Фу Сяотянь в марте прошлого года брала интервью у Цинь Гана и, как обратили внимание в сети, флиртовала с министром. Сына она родила в ноябре.
Сяотянь вместе с маленьким сыном пропала из поля зрения общественности примерно в то же время, что и министр, обратили внимание в СМИ. Последний пост телеведущей в Twitter датирован 11 апреля. Она опубликовала фото с министром, селфи с маленьким сыном и снимок самолета. Журналистка отметила, что в последний раз летела на этом самолете из Лос-Анджелеса в Вашингтон по работе, и "это, к счастью и сожалению", стало последним интервью, которое она сделала для программы "Разговор с мировыми лидерами".
"В этот раз я лечу на этом самолете также из Лос-Анджелеса, но с драгоценным сыном Эр-Ки", – написала она.
Last time flying alone with this aircraft was from LA to DC for a work visit, and that both happily and sadly turned to be the very last interview I did with Talk with World Leaders. This time to fly out with this aircraft was also from LA, but with precious baby son Er-Kin * pic.twitter.com/C8izukrkzj— Fu Xiaotian * (@xiaotianphoenix) April 10, 2023
Издание объяснило, что наличие любовниц "не является чем-то необычным" для высокопоставленных политиков в Китае, но это может также быть использовано "в качестве предлога для увольнения тех, кто оступился при смене партийной линии".
57-летний Цинь Ган пробыл в должности главы МИД семь месяцев. Его "внезапная отставка знаменует собой конец необычно короткого срока пребывания на посту агрессивного китайского дипломата, который считался одним из самых доверенных помощников президента Си", отметила The Times. По оценке WP, это также осложняет наметившуюся "оттепель" в отношениях между США и Китаем.