Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, отправили в отставку. СМИ писали, что у него роман с телеведущей

На том же заседании сменили главу Центробанка Китая, вместо И Гана этот пост займет Пань Гуншэн. О причинах кадровых перестановок не сообщается. Глава КНР Си Цзиньпин уже ввел в действие решение комитета.

Как отмечает The Washington Post, Цинь Гана уволили с должности главы МИД после месяца отсутствия в публичном пространстве – последний раз он появлялся на публике 25 июня, когда встречался с главами МИД страны-агрессора России, Вьетнама и Шри-Ланки.

С тех пор запланированные встречи либо отменялись, либо вместо Цинь Гана на них отправлялся Ван И.

Так, в частности, в начале июля был отменен визит в Пекин верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Отсутствие министра на саммите АСЕАН в МИД объясняли его состоянием здоровья, пишет Reuters. Вместо министра на саммит поехал Ван И.

The Times писала 17 июля, что министр, который ранее был послом Китая в США, перестал появляться на публике на фоне слухов о его внебрачной связи с гонконгской журналисткой и интервьюером Фу Сяотянь, получившей образование в Великобритании. Фу Сяотянь в марте прошлого года брала интервью у Цинь Гана и, как обратили внимание в сети, флиртовала с министром. Сына она родила в ноябре.

Сяотянь вместе с маленьким сыном пропала из поля зрения общественности примерно в то же время, что и министр, обратили внимание в СМИ. Последний пост телеведущей в Twitter датирован 11 апреля. Она опубликовала фото с министром, селфи с маленьким сыном и снимок самолета. Журналистка отметила, что в последний раз летела на этом самолете из Лос-Анджелеса в Вашингтон по работе, и "это, к счастью и сожалению", стало последним интервью, которое она сделала для программы "Разговор с мировыми лидерами".

"В этот раз я лечу на этом самолете также из Лос-Анджелеса, но с драгоценным сыном Эр-Ки", – написала она.

Last time flying alone with this aircraft was from LA to DC for a work visit, and that both happily and sadly turned to be the very last interview I did with Talk with World Leaders. This time to fly out with this aircraft was also from LA, but with precious baby son Er-Kin * pic.twitter.com/C8izukrkzj — Fu Xiaotian * (@xiaotianphoenix) April 10, 2023

Издание объяснило, что наличие любовниц "не является чем-то необычным" для высокопоставленных политиков в Китае, но это может также быть использовано "в качестве предлога для увольнения тех, кто оступился при смене партийной линии".