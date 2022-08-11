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Гордон: Большинство тех, кто рядом с Путиным, хотят вернуть 2014 год. Мешки денег падали на них, но имперская моча стукнула в голову

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Гордон: Как пел "Наутилус Помпилиус", "скованные одной цепью, связанные одной целью"
Гордон: Как пел "Наутилус Помпилиус", "скованные одной цепью, связанные одной целью"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что окружение президента РФ Владимира Путина хотело бы отмотать время назад и вернуться в 2014 год, когда не было оккупации Крыма, нападения на Украину и последствий, которые за этим последовали. Такое мнение журналист высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что многие, подавляющее большинство тех, кто рядом с Путиным в ближнем кругу и в чуть более дальнем, хотят вернуть все на рубежи до 2014 года, но это фантастика", – сказал Гордон.

Он отметил, что окружение Путина очень богато и до 2014 года могло жить в свое удовольствие. 

"Деньги, просто мешки [денег] падали на них, такие цены на нефть, Москва  один из лучших городов мира, бабки, бабки, бабки... Но с русскими так часто бывает, когда у них много денег, что имперская моча стучится в голову. Вот она им и стукнула. Они сразу, как только есть бабки и все хорошо, хотят захватывать территории, в особенности такие", – считает журналист. 

Гордон убежден: окружение Путина хочет избежать ответственности, но это нереально, поскольку все они "связаны одной цепью". 

"Конечно, они бы хотели вернуться назад. Но куда же вернуться назад? Как пел "Наутилус Помпилиус", "скованные одной цепью, связанные одной целью". Они повязаны с ним, они кровью уже повязаны", – подчеркнул Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2014 году он развязал войну против Украины – оккупировал полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской областей, в феврале 2022 года он инициировал полномасштабное вторжение в Украину. 

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, война, Кремль, Алеся Бацман, война России против Украины
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