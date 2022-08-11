Гордон: Большинство тех, кто рядом с Путиным, хотят вернуть 2014 год. Мешки денег падали на них, но имперская моча стукнула в голову

"Я думаю, что многие, подавляющее большинство тех, кто рядом с Путиным в ближнем кругу и в чуть более дальнем, хотят вернуть все на рубежи до 2014 года, но это фантастика", – сказал Гордон.

Он отметил, что окружение Путина очень богато и до 2014 года могло жить в свое удовольствие.

"Деньги, просто мешки [денег] падали на них, такие цены на нефть, Москва – один из лучших городов мира, бабки, бабки, бабки... Но с русскими так часто бывает, когда у них много денег, что имперская моча стучится в голову. Вот она им и стукнула. Они сразу, как только есть бабки и все хорошо, хотят захватывать территории, в особенности такие", – считает журналист.

Гордон убежден: окружение Путина хочет избежать ответственности, но это нереально, поскольку все они "связаны одной цепью".

"Конечно, они бы хотели вернуться назад. Но куда же вернуться назад? Как пел "Наутилус Помпилиус", "скованные одной цепью, связанные одной целью". Они повязаны с ним, они кровью уже повязаны", – подчеркнул Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube