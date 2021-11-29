Грозев: Пара-тройка аналитиков под моим руководством, работая с крошечным бюджетом, могут раскрывать преступления, на сокрытие которых государство тратит миллионы

Их объединил британский журналист Элиот Хиггинс. Bellingcat был зарегистрирован за несколько дней до крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе.

"Так случилось, что крушение Boeing стало одним из первых серьезных проектов Bellingcat. Я параллельно делал свое расследование. И мы стали сотрудничать с Элиотом. Год спустя он пригласил меня стать постоянным членом Bellingcat", – отметил журналист.

На вопрос, как удается группе проводить свои расследования, Грозев ответил: "Этот вопрос буквально был задан на смешном российском телеканале "Царьград ТВ", которым владеет [российский бизнесмен Константин] Малофеев. И ведущий задает этот вопрос бывшему КГБшнику Решетникову. И он отвечает: "На всех. У него принципов нет". Им хочется так. Понимаете? Потому что альтернативное объяснение их унижает. Потому что альтернативное объяснение: пара-тройка аналитиков под моим руководством, работая с крошечным бюджетом, могут раскрывать преступления, на сокрытие которых государство миллионы долларов тратит. Вот откуда берутся эти версии. Не скрою, что многие журналисты тоже так думают, потому что им, извиняюсь, лень".

Грозев подчеркнул, что традиционная журналистика работала по принципу "слива" данных.

"То есть ты разрабатываешь источник внутри спецслужб или даже мафии. Они тебе скидывают информацию. Вот это я называю полезной, но ленивой журналистикой. А когда ты сам должен найти доказательства, улики в огромном количестве данных – это другая форма журналистики. 10 лет назад это было невозможно – не было так много данных, не было столько социальных сетей и возможности обрабатывать большие данные, компьютеров тоже было намного меньше. Так что я никого не обвиняю – просто сейчас момент, чтобы это делать", – заявил расследователь.

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