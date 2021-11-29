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Грозев: Пара-тройка аналитиков под моим руководством, работая с крошечным бюджетом, могут раскрывать преступления, на сокрытие которых государство тратит миллионы

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Британский журналист Хиггинс (слева) пригласил Грозева стать постоянным членом Bellingcat
Британский журналист Хиггинс (слева) пригласил Грозева стать постоянным членом Bellingcat
Фото: EPA

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что группа Bellingcat появилась в 2014 году, ее создали несколько блогеров.

Их объединил британский журналист Элиот Хиггинс. Bellingcat был зарегистрирован за несколько дней до крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе.

"Так случилось, что крушение Boeing стало одним из первых серьезных проектов Bellingcat. Я параллельно делал свое расследование. И мы стали сотрудничать с Элиотом. Год спустя он пригласил меня стать постоянным членом Bellingcat", – отметил журналист.

На вопрос, как удается группе проводить свои расследования, Грозев ответил: "Этот вопрос буквально был задан на смешном российском телеканале "Царьград ТВ", которым владеет [российский бизнесмен Константин] Малофеев. И ведущий задает этот вопрос бывшему КГБшнику Решетникову. И он отвечает: "На всех. У него принципов нет". Им хочется так. Понимаете? Потому что альтернативное объяснение их унижает. Потому что альтернативное объяснение: пара-тройка аналитиков под моим руководством, работая с крошечным бюджетом, могут раскрывать преступления, на сокрытие которых государство миллионы долларов тратит. Вот откуда берутся эти версии. Не скрою, что многие журналисты тоже так думают, потому что им, извиняюсь, лень".

Грозев подчеркнул, что традиционная журналистика работала по принципу "слива" данных.

"То есть ты разрабатываешь источник внутри спецслужб или даже мафии. Они тебе скидывают информацию. Вот это я называю полезной, но ленивой журналистикой. А когда ты сам должен найти доказательства, улики в огромном количестве данных – это другая форма журналистики. 10 лет назад это было невозможно – не было так много данных, не было столько социальных сетей и возможности обрабатывать большие данные, компьютеров тоже было намного меньше. Так что я никого не обвиняю – просто сейчас момент, чтобы это делать", – заявил расследователь.

Грозев: В Кремле есть список смерти.  Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Донбасс, расследование, журналисты, Boeing, спецслужбы, Bellingcat, Христо Грозев
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