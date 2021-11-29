Грозев: Сейчас мы делаем расследование о взрывах на военных складах в Украине

Грозев: Метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, зафиксированы Фото: promoteukraine.org

"Есть расследование, которое долго идет, – по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе", – ответил Грозев на вопрос, занимается ли группа сейчас каким-либо расследованием, связанным с Украиной.

Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, которая организовала взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, скорее всего, нелегальным способом – расследователи смогли отследить ее уже на границе с российской стороны.

"Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы", – подчеркнул Грозев.

Грозев: В Кремле есть список смерти. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО