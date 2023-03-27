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IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

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Финансовые условия и другие характеристики сделки по продаже фабрики IKEA неизвестны
Финансовые условия и другие характеристики сделки по продаже фабрики IKEA неизвестны
Фото: EPA

Шведская компания IKEA продала свой крупнейший производственный актив в РФ – завод в Великом Новгороде. Покупателем стала российская компания "Слотекс" из Санкт-Петербурга, сообщил 24 марта "Интерфакс".

Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали. Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA "Слотекс" озвучит позже, добавили в компании.

Представитель "Слотекса", комментируя сделку, отметил, что предприятие в Новгороде – "крупнейший и самый привлекательный актив шведской компании".

Контекст:

До 2022 года у компании IKEA было 26 магазинов в 12 городах России. Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину. 

10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.

15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников. 22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

После этого компания объявила финальную продажу запасов товаров на складах. Распродажа проходила с 5 июля по 15 августа на сайте компании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Санкт-Петербург, фабрика, IKEA, сделка, магазин, продажа, компании
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