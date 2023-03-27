IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

Финансовые условия и другие характеристики сделки по продаже фабрики IKEA неизвестны Фото: EPA

Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали. Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA "Слотекс" озвучит позже, добавили в компании.

Представитель "Слотекса", комментируя сделку, отметил, что предприятие в Новгороде – "крупнейший и самый привлекательный актив шведской компании".