IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали. Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA "Слотекс" озвучит позже, добавили в компании.
Представитель "Слотекса", комментируя сделку, отметил, что предприятие в Новгороде – "крупнейший и самый привлекательный актив шведской компании".
До 2022 года у компании IKEA было 26 магазинов в 12 городах России. Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину.
10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.
15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников. 22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
После этого компания объявила финальную продажу запасов товаров на складах. Распродажа проходила с 5 июля по 15 августа на сайте компании.