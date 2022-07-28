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Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины

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Индия хочет экспортировать из Украины в сентябре 60 тыс. тонн подсолнечного масла
Индия хочет экспортировать из Украины в сентябре 60 тыс. тонн подсолнечного масла
Фото: EPA

Индия планирует возобновить импорт подсолнечного масла из Украины и получить первые партии уже в сентябре. Об этом 28 июля сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, брокер Sunvin Group планирует поставить в Индию от 50 тыс. до 60 тыс. тонн масла. После пятимесячного перерыва эта стало возможно благодаря разблокированию экспортных путей Черным морем, говорится в материале.

По словам исполнительного директора компании-брокера Сандипа Баджория, отправка будет из морских портов Одессы и Черноморска. Он добавил, что первые партии экспорта можно было бы осуществить и в августе, но "все зависит от наличия судов".

Контекст:

Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. За прошлый отчетный год Индия импортировала из Украины более 800 тыс. тонн продукции, сообщало The Times of India. Импорт подсолнечного масла из Украины был приостановлен с апреля из-за блокады морских портов.

Теги: Украина, Индия, импорт, экспорт, Черноморск, партия
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