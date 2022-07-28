Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины

По его данным, брокер Sunvin Group планирует поставить в Индию от 50 тыс. до 60 тыс. тонн масла. После пятимесячного перерыва эта стало возможно благодаря разблокированию экспортных путей Черным морем, говорится в материале.

По словам исполнительного директора компании-брокера Сандипа Баджория, отправка будет из морских портов Одессы и Черноморска. Он добавил, что первые партии экспорта можно было бы осуществить и в августе, но "все зависит от наличия судов".