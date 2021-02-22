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Иран отказывается называть имена причастных к крушению самолета МАУ – Енин

По словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, имена фигурантов расследования дела о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" Иран отказывается называть, ссылаясь на военную тайну.

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Катастрофа произошла 8 января 2020 года
Катастрофа произошла 8 января 2020 года
Фото: ЕРА

Власти Ирана отказываются называть имена фигурантов расследования произошедшей в январе 2020 года катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом 21 февраля сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Нам до сих пор отказываются назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствуют усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", – сказал дипломат.

По его словам, иранской стороне с первого дня расследования направлялись запросы о международно-правовой помощи, но ответы на них "или приходят со значительными задержками, или не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования".

"Мы неоднократно отмечали в наших переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", – объяснил Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофыПрокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один.

Теги: Украина, МАУ, расследование, Евгений Енин, подозрение, крушение самолета МАУ в Иране
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