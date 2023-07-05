Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. СМИ сообщили, что саммит ШОС при участии Путина, Си Цзиньпина и Моди прошел "без большего единства"

The New York Times считает, что на саммите Путин, Моди и Си Цзиньпин не показали "признаков большего единства" Фото: EPA

Во встрече приняли участие лидеры восьми стран – членов организации:

премьер-министр Индии Нарендра Моди (председательствовал на заседании);

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

председатель КНР Си Цзиньпин;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

президент России Владимир Путин;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

На заседании также присутствовали президент Ирана Ибрагим Раиси и главы трех государств, которые не являются членами организации: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Одним из ключевых достижений саммита стало завершение процедуры приема Исламской Республики Иран в организацию в качестве государства-члена. Сейчас в ШОС девять государств-членов", – говорится в сообщении.

Согласно релизу, "Минск также сделал еще один шаг к тому, чтобы стать государством – членом ШОС: заинтересованные стороны подписали меморандум об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса государства – члена ШОС". Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сказал Global Times, что, как ожидается, процесс присоединения Беларуси к ШОС завершится к следующему саммиту организации в 2024 году.

The New York Times, анализируя итоги встречи, написало, что на саммите Путин, Моди и Си Цзиньпин не проявили "признаков большего единства" и сосредоточились каждый на своих приоритетных вопросах.

По мнению журналистов, для Путина эта встреча означала "проецирование силы после восстания наемников из ЧВК "Вагнер" и заявление о международной поддержке его войны в Украине"; для Си Цзиньпина – еще одну возможность "напакостить Соединенным Штатам, призвав положить конец "гегемонизму" и "политике силы"; для Моди это был способ заявить о растущем авторитете своей страны и "тонко, завуалированно уколоть своего заклятого соперника Пакистан, призвав другие страны объединиться в "борьбе с терроризмом".

Вместе с тем издание подчеркнуло, что "если Путин надеялся, что его коллеги-лидеры сделают громкие заявления поддержки, чтобы облегчить его ослабленное положение внутри страны и защитить его войну в Украине, ему пришлось довольствоваться общей оптикой и теплыми тонами".