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Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. СМИ сообщили, что саммит ШОС при участии Путина, Си Цзиньпина и Моди прошел "без большего единства"

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The New York Times считает, что на саммите Путин, Моди и Си Цзиньпин не показали "признаков большего единства"
The New York Times считает, что на саммите Путин, Моди и Си Цзиньпин не показали "признаков большего единства" 
Фото: EPA

4 июля в режиме видеоконференции состоялось заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На нем было решено принять Иран в организацию, говорится в релизе ШОС.

Во встрече приняли участие лидеры восьми стран – членов организации:

  • премьер-министр Индии Нарендра Моди (председательствовал на заседании);
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
  • премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
  • президент России Владимир Путин;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

На заседании также присутствовали президент Ирана Ибрагим Раиси и главы трех государств, которые не являются членами организации: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Одним из ключевых достижений саммита стало завершение процедуры приема Исламской Республики Иран в организацию в качестве государства-члена. Сейчас в ШОС девять государств-членов", – говорится в сообщении.

Согласно релизу, "Минск также сделал еще один шаг к тому, чтобы стать государством – членом ШОС: заинтересованные стороны подписали меморандум об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса государства – члена ШОС". Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сказал Global Times, что, как ожидается, процесс присоединения Беларуси к ШОС завершится к следующему саммиту организации в 2024 году. 

The New York Times, анализируя итоги встречи, написало, что на саммите Путин, Моди и Си Цзиньпин не проявили "признаков большего единства" и сосредоточились каждый на своих приоритетных вопросах.

По мнению журналистов, для Путина эта встреча означала "проецирование силы после восстания наемников из ЧВК "Вагнер" и заявление о международной поддержке его войны в Украине"; для Си Цзиньпина – еще одну возможность "напакостить Соединенным Штатам, призвав положить конец "гегемонизму" и "политике силы"; для Моди это был способ заявить о растущем авторитете своей страны и "тонко, завуалированно уколоть своего заклятого соперника Пакистан, призвав другие страны объединиться в "борьбе с терроризмом".

Вместе с тем издание подчеркнуло, что "если Путин надеялся, что его коллеги-лидеры сделают громкие заявления поддержки, чтобы облегчить его ослабленное положение внутри страны и защитить его войну в Украине, ему пришлось довольствоваться общей оптикой и теплыми тонами".

Контекст:

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Изначально ШОС была создана для "противостояния влиянию Запада в Евразии", отмечало Reuters.

В 2022 году саммит ШОС проходил в очном формате в Узбекистане.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Иран, Беларусь, Александр Лукашенко, Кыргызстан, Казахстан, Си Цзиньпин, Узбекистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон, КНР, ЧВК Вагнер, The New York Times, Шавкат Мирзиеев, Ухнаагийн Хурэлсух, ШОС, Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, Ибрагим Раиси, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов, Шахбаз Шариф
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