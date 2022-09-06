Ирландия оштрафовала Instagram на €405 млн за нарушение конфиденциальности детей

Расследование регулятора, начавшееся в 2020 году, касалось детей – пользователей Instagram в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами. Это облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.
По результатам расследования ирландский регулятор решил оштрафовать Instagram на €405 млн. Также регулятор готовит по меньшей мере шесть других расследований в отношении принадлежащих Meta компаний.
Представители Instagram, однако, не согласны с решением и планируют оспаривать штраф. В Meta заявили, что запрос касался старых настроек, обновившихся более года назад.
"С тех пор мы выпустили множество новых функций, которые помогают защитить подростков и сохранить конфиденциальность их информации. Любой ребенок младше 18 лет автоматически получает частный аккаунт, когда присоединяется к Instagram, поэтому только знакомые люди могут видеть их публикации, а взрослые не могут отправлять сообщения подросткам, которые не подписались на них", – заверили в Meta.
В конце 2019 года Instagram ввел возрастное ограничение – зарегистрироваться могли только подростки старше 13 лет.
Позже стало известно, что Instagram ведет разработку детской версии соцсети. Контент и функции этой версии должны были соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители могли бы контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.
Однако разработку Instagram Kids приостановили после публикации в СМИ закрытого исследования Instagram о влиянии соцсети на девушек-подростков. Оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными. В целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с внешностью других, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.