Ирландия оштрафовала Instagram на €405 млн за нарушение конфиденциальности детей

Расследование регулятора, начавшееся в 2020 году, касалось детей – пользователей Instagram в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами. Это облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.

По результатам расследования ирландский регулятор решил оштрафовать Instagram на €405 млн. Также регулятор готовит по меньшей мере шесть других расследований в отношении принадлежащих Meta компаний.

Представители Instagram, однако, не согласны с решением и планируют оспаривать штраф. В Meta заявили, что запрос касался старых настроек, обновившихся более года назад.

"С тех пор мы выпустили множество новых функций, которые помогают защитить подростков и сохранить конфиденциальность их информации. Любой ребенок младше 18 лет автоматически получает частный аккаунт, когда присоединяется к Instagram, поэтому только знакомые люди могут видеть их публикации, а взрослые не могут отправлять сообщения подросткам, которые не подписались на них", – заверили в Meta.