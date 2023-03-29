Кибертеррористы переключились с Украины на Европу, доля атак по странам ЕС выросла в четыре раза – отчет

В нем указано, что в период с первого по третий квартал 2022 года доля кибератак, направленных на страны Евросоюза, выросла почти с 10% до 46,5%, а доля атак на Украину снизилась с 50% до чуть менее 29%.

Россия наносит удары по Польше, скандинавским и балтийским странам "с применением арсенала кибероружия, направленного на сеяние разногласий и распространение антивоенных идей", написано в отчете.

"Кибертехнологии теперь являются важнейшим оружием в арсенале новых инструментов войны наряду с дезинформацией, манипулированием общественным мнением, экономической войной, саботажем и партизанской тактикой", – говорится в документе.

В Thales предупреждают, что Европе следует опасаться атак, направленных на "критически важную инфраструктуру". В отчете также говорится, что около 60% всех зарегистрированных в мире кибератак в 2022 году были совершены российскими хакерами.