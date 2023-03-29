ГОРДОН
 
 
МИР

Кибертеррористы переключились с Украины на Европу, доля атак по странам ЕС выросла в четыре раза – отчет

Россия наносит удары по Польше, скандинавским и балтийским странам Thales
Россия наносит удары по Польше, скандинавским и балтийским странам – Thales
Фото: cyberthreat.thalesgroup.com

Кибервойна России против Украины в значительной степени провалилась, и Москва все чаще нацеливается на европейских союзников Киева. Об этом говорится в опубликованном 28 марта отчете французской компании Thales, специализирующейся на обороне и безопасности.

В нем указано, что в период с первого по третий квартал 2022 года доля кибератак, направленных на страны Евросоюза, выросла почти с 10% до 46,5%, а доля атак на Украину снизилась с 50% до чуть менее 29%. 

Россия наносит удары по Польше, скандинавским и балтийским странам "с применением арсенала кибероружия, направленного на сеяние разногласий и распространение антивоенных идей", написано в отчете. 

"Кибертехнологии теперь являются важнейшим оружием в арсенале новых инструментов войны наряду с дезинформацией, манипулированием общественным мнением, экономической войной, саботажем и партизанской тактикой", – говорится в документе.

В Thales предупреждают, что Европе следует опасаться атак, направленных на "критически важную инфраструктуру". В отчете также говорится, что около 60% всех зарегистрированных в мире кибератак в 2022 году были совершены российскими хакерами.

Контекст:

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с массовой кибератаки на органы власти и финансовые учреждения в Украине.

В начале мая 2022 года в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Теги: Россия, Украина, отчет, кибератака, инфраструктура, кибербезопасность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Галина ГРИШИНА
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Галина ГРИШИНА
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (230798)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (115505)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (89850)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (46289)
5
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (41316)
6
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом (21164)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (19238)
8
Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом (14226) G
 
 
 
 