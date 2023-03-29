Кибертеррористы переключились с Украины на Европу, доля атак по странам ЕС выросла в четыре раза – отчет

В нем указано, что в период с первого по третий квартал 2022 года доля кибератак, направленных на страны Евросоюза, выросла почти с 10% до 46,5%, а доля атак на Украину снизилась с 50% до чуть менее 29%.
Россия наносит удары по Польше, скандинавским и балтийским странам "с применением арсенала кибероружия, направленного на сеяние разногласий и распространение антивоенных идей", написано в отчете.
"Кибертехнологии теперь являются важнейшим оружием в арсенале новых инструментов войны наряду с дезинформацией, манипулированием общественным мнением, экономической войной, саботажем и партизанской тактикой", – говорится в документе.
В Thales предупреждают, что Европе следует опасаться атак, направленных на "критически важную инфраструктуру". В отчете также говорится, что около 60% всех зарегистрированных в мире кибератак в 2022 году были совершены российскими хакерами.
Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с массовой кибератаки на органы власти и финансовые учреждения в Украине.
В начале мая 2022 года в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.